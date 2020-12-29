***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
29.12.2020 15:44
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.12.2020 tarih ve E-12233903-305.01.01-13410 sayılı izin yazısına istinaden kurulacak olan Garanti Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) İzahnamesi ve Yatırımcı Bilgi Formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895420
BIST
17:191.449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 9,41
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.451
En Düşük
1.436
17:197,3574
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -0,0808
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4350
|
7,4786
En Düşük
7,3450
17:199,0183
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -0,0763
|Açılış
|: 9,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1540
En Düşük
8,9988
17:19444,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -3,50
|Açılış
|: 444,35
|
|Önceki Kapanış
|: 447,84
|
451,65
En Düşük
443,58
BIST En Aktif Hisseler17:16
|ARZUM
|24,86
|22.739.268
|% 10,00
|
|ALCAR
|374,00
|261.703.003
|% 10,00
|
|SILVR
|7,92
|7.154.572
|% 10,00
|
|INTEM
|33,88
|8.654.358
|% 10,00
|
|CASA
|99,00
|2.358.107
|% 10,00
|
|FORMT
|4,68
|4.163.561
|% -10,00
|
|ISATR
|225.900,00
|225.900
|% -10,00
|
|DAGHL
|12,48
|1.430.121
|% -9,96
|
|NIBAS
|55,70
|31.188.171
|% -9,87
|
|UFUK
|13,50
|123.517
|% -9,82
|
|GUBRF
|75,35
|2.208.410.481
|% 7,03
|
|THYAO
|12,88
|1.384.126.700
|% 2,06
|
|GARAN
|9,93
|1.158.570.585
|% 0,51
|
|KARTN
|103,50
|992.102.318
|% 0,10
|
|KRDMD
|5,65
|912.194.096
|% 0,71
|
|KARSN
|3,24
|752.163.411
|% 3,18
|
|SKBNK
|1,53
|334.968.353
|% -2,55
|
|GSDHO
|2,47
|471.423.938
|% 0,82
|
|TSKB
|1,81
|324.133.119
|% -1,09
|
|KRDMD
|5,65
|912.194.096
|% 0,71
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3499
|7,3528
|% -1,15
|
|Euro
|9,0057
|9,0148
|% -0,88
|
|Sterlin
|9,9040
|9,9537
|% -0,62
|
|Frank
|8,2690
|8,3188
|% -0,71
|
|Riyal
|1,9531
|1,9629
|% -1,15
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.880
|5,97
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-3,64
|
|Cumhuriyet
|2.946
|2.991
|-41,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|-45,30
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-21,92
|
|Çeyrek
|710
|727
|-10,96
|
|Gümüş.Ons
|26,18
|26,21
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|-0,09
|
|B. Petrol
|51,48
|51,48
|0,58
|