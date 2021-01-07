***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
07.01.2021 18:36
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.01.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-13667 sayılı izin yazısına istinaden kurulacak olan Garanti Portföy Trend Serbest Fon İzahnamesi ve Yatırımcı Bilgi Formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897880
BIST
18:051.522
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 16,82
|Açılış
|: 1.512
|
|Önceki Kapanış
|: 1.505
|
1.523
En Düşük
1.506
18:057,3898
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,0839
|Açılış
|: 7,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3934
En Düşük
7,2382
18:059,0797
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0711
|Açılış
|: 8,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0824
En Düşük
8,8939
18:05454,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 3,67
|Açılış
|: 454,50
|
|Önceki Kapanış
|: 450,84
|
455,33
En Düşük
445,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|8,03
|2.190.996
|% 10,00
|
|CMBTN
|346,60
|36.223.202
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.487,10
|4.803.411
|% 10,00
|
|MRSHL
|332,20
|16.924.296
|% 10,00
|
|TGSAS
|18,59
|10.803.861
|% 10,00
|
|OLMIP
|8,75
|6.633.428
|% -9,98
|
|NIBAS
|44,56
|29.231.421
|% -9,98
|
|SNKRN
|31,44
|13.542.869
|% -9,97
|
|OYAYO
|8,44
|110.025.014
|% -8,66
|
|ISKUR
|351.000,00
|351.000
|% -7,63
|
|EKGYO
|2,60
|3.755.205.174
|% 9,70
|
|GARAN
|10,52
|1.746.473.738
|% 1,06
|
|GUBRF
|72,40
|1.551.840.995
|% 4,55
|
|ASELS
|18,96
|1.295.358.120
|% 1,44
|
|AKBNK
|7,54
|1.149.748.539
|% 2,45
|
|EKGYO
|2,60
|3.755.205.174
|% 9,70
|
|TSKB
|1,86
|823.958.767
|% 3,33
|
|IHLGM
|1,42
|603.635.345
|% 8,40
|
|SKBNK
|1,55
|591.895.860
|% -1,27
|
|DOHOL
|3,43
|1.014.248.396
|% 5,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3802
|7,3898
|% 1,15
|
|Euro
|9,0658
|9,0797
|% 0,79
|
|Sterlin
|9,9802
|10,0302
|% 0,66
|
|Frank
|8,3119
|8,3619
|% 0,35
|
|Riyal
|1,9611
|1,9710
|% 0,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.914
|-4,66
|
|Altın Gr.
|454
|454
|3,28
|
|Cumhuriyet
|2.994
|3.039
|-36,00
|
|Tam
|2.981
|3.057
|-36,32
|
|Yarım
|1.441
|1.479
|-17,57
|
|Çeyrek
|723
|739
|-8,78
|
|Gümüş.Ons
|27,15
|27,19
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,46
|0,05
|
|B. Petrol
|54,58
|54,58
|0,28
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 49 artarak (% 1.12 ) 1, 676
-
17:57XU100
Endeks 1, 520 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 96 üstünde . İşlem hacmi 31, 391.00 milyon TL de
-
17:57TEKTU
Yüzde 5.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 116, 066, 959 adet işlem
-
17:55OTKAR
Yüzde 9.98 oranında artışla 430.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 790, 377 adet işlem
-
17:53KRTEK
Yüzde 5.03 oranında artışla 7.94 lira fiyatla işlem gören hissede 938, 946 adet işlem