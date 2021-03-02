***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.03.2021 19:50
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Performans ücretinin iptal edilmesi ve fon yönetim ücreti oranının değiştirilmesi amacıyla yapılan izahname değişikliği hakkında duyurudur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914616
BIST
18:051.529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,37
|Açılış
|: 1.526
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.537
En Düşük
1.519
18:057,3565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0605
|Açılış
|: 7,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2400
|
7,4227
En Düşük
7,2702
18:058,9010
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1106
|Açılış
|: 8,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,9411
En Düşük
8,7606
18:05410,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 6,15
|Açılış
|: 410,36
|
|Önceki Kapanış
|: 404,21
|
412,23
En Düşük
400,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EPLAS
|49,28
|13.292.705
|% 10,00
|
|SEKFK
|12,98
|94.184.931
|% 10,00
|
|AYEN
|8,91
|96.414.448
|% 10,00
|
|ISATR
|227.690,00
|227.690
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.050,00
|6.908.024
|% 10,00
|
|CASA
|203,50
|3.858.360
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,26
|347.296
|% -10,00
|
|EMNIS
|28,64
|3.384.648
|% -9,99
|
|MERIT
|324,50
|2.787.476
|% -9,99
|
|KSTUR
|352,20
|1.505.112
|% -9,99
|
|THYAO
|14,81
|5.371.625.981
|% 7,32
|
|SISE
|7,73
|2.182.910.027
|% 1,84
|
|PETKM
|5,54
|1.997.691.065
|% 2,97
|
|EKGYO
|2,42
|1.934.896.096
|% 2,98
|
|KOZAL
|130,60
|1.754.065.742
|% -4,18
|
|EKGYO
|2,42
|1.934.896.096
|% 2,98
|
|THYAO
|14,81
|5.371.625.981
|% 7,32
|
|PETKM
|5,54
|1.997.691.065
|% 2,97
|
|SISE
|7,73
|2.182.910.027
|% 1,84
|
|KARSN
|4,70
|1.101.592.358
|% 5,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3542
|7,3565
|% 0,83
|
|Euro
|8,8918
|8,9010
|% 1,26
|
|Sterlin
|10,2440
|10,2954
|% 1,20
|
|Frank
|8,0092
|8,0575
|% 0,86
|
|Riyal
|1,9549
|1,9647
|% 0,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|12,10
|
|Altın Gr.
|410
|411
|6,29
|
|Cumhuriyet
|2.716
|2.757
|19,00
|
|Tam
|2.702
|2.771
|16,22
|
|Yarım
|1.306
|1.340
|7,84
|
|Çeyrek
|655
|670
|3,93
|
|Gümüş.Ons
|26,72
|26,75
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,32
|0,11
|
|B. Petrol
|63,29
|63,29
|-0,40
|