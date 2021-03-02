***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarPerformans ücretinin iptal edilmesi ve fon yönetim ücreti oranının değiştirilmesi amacıyla yapılan izahname değişikliği hakkında duyurudur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914616BIST