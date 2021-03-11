***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar· Garanti Portföy Borçlanma Araçları Fonu (GA1) için eurobond ve yapılandırılmış yatırım araçlarının alınabilmesi, fonun risk ölçüm yönteminin değişmesi ve Göreli RMD'ye geçilmesine ilişkin izahname değişikliği hakkında duyurudur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917418BIST