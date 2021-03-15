***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
15.03.2021 16:25
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon Unvan Değişikliğene İlişkin Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918212
BIST
17:381.559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,00
|Açılış
|: 1.559
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.566
En Düşük
1.554
17:387,5616
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0052
|Açılış
|: 7,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5550
|
7,6214
En Düşük
7,5029
17:389,0258
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0288
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0948
En Düşük
8,9524
17:38419,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,13
|Açılış
|: 419,86
|
|Önceki Kapanış
|: 419,35
|
422,31
En Düşük
417,11
BIST En Aktif Hisseler17:38
|GOZDE
|9,14
|332.180.988
|% 9,99
|
|JANTS
|624,20
|254.071.074
|% 9,99
|
|TRILC
|19,48
|13.185.389
|% 9,99
|
|SANKO
|13,21
|52.098.808
|% 9,99
|
|EGGUB
|249,30
|264.402.604
|% 9,97
|
|POLTK
|333,90
|36.855.047
|% -10,00
|
|CASA
|169,20
|1.639.893
|% -10,00
|
|FENER
|31,54
|12.925.597
|% -9,99
|
|UZERB
|52,75
|680.124
|% -9,98
|
|SONME
|68,40
|388.414
|% -9,94
|
|GARAN
|8,76
|1.076.684.599
|% -1,79
|
|SISE
|7,77
|937.762.980
|% 1,44
|
|THYAO
|14,74
|914.998.701
|% 1,66
|
|SASA
|45,48
|889.602.580
|% 0,89
|
|OTKAR
|440,90
|804.930.924
|% 9,43
|
|EKGYO
|2,24
|379.020.015
|% -2,18
|
|GARAN
|8,76
|1.076.684.599
|% -1,79
|
|SISE
|7,77
|937.762.980
|% 1,44
|
|BJKAS
|5,04
|526.963.701
|% 9,80
|
|USAK
|2,73
|283.857.079
|% 3,41
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5569
|7,5616
|% -0,07
|
|Euro
|9,0183
|9,0258
|% -0,32
|
|Sterlin
|10,4616
|10,5141
|% -0,45
|
|Frank
|8,0956
|8,1444
|% -0,24
|
|Riyal
|2,0082
|2,0183
|% -0,16
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|2,11
|
|Altın Gr.
|420
|420
|0,44
|
|Cumhuriyet
|2.798
|2.841
|5,00
|
|Tam
|2.785
|2.857
|6,32
|
|Yarım
|1.346
|1.382
|3,06
|
|Çeyrek
|675
|691
|1,53
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,11
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|0,04
|
|B. Petrol
|68,17
|68,17
|-1,05
|