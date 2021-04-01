***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.04.2021 12:46
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon alım-satım işlemlerinin TEFAS'a açılması hakkında duyuru.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922554
BIST
14:051.416
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 23,83
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.416
En Düşük
1.399
14:058,1760
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0639
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2878
En Düşük
8,1254
14:059,6389
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0297
|Açılış
|: 9,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6700
|
9,7559
En Düşük
9,5676
14:05450,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -2,23
|Açılış
|: 450,10
|
|Önceki Kapanış
|: 452,33
|
456,99
En Düşük
449,13
BIST En Aktif Hisseler14:03
|MMCAS
|5,83
|60.318
|% 10,00
|
|SAYAS
|31,94
|66.783.708
|% 9,99
|
|NIBAS
|19,04
|7.366.621
|% 9,99
|
|JANTS
|751,90
|7.575.393
|% 9,99
|
|ARZUM
|24,22
|48.512.327
|% 9,99
|
|UTPYA
|36,90
|559.773
|% -10,00
|
|SODSN
|36,00
|686.730
|% -7,46
|
|BRKO
|1,34
|2.364.241
|% -6,94
|
|SONME
|54,95
|2.550.999
|% -5,99
|
|DIRIT
|6,00
|90.535
|% -5,36
|
|GARAN
|6,87
|2.156.466.956
|% 2,69
|
|SASA
|46,52
|669.762.695
|% 3,10
|
|BJKAS
|8,93
|589.052.251
|% 7,20
|
|KOZAL
|119,30
|560.904.107
|% 0,25
|
|FROTO
|203,50
|550.592.867
|% 5,28
|
|GARAN
|6,87
|2.156.466.956
|% 2,69
|
|SKBNK
|1,21
|144.495.666
|% 1,68
|
|EKGYO
|1,90
|200.634.593
|% -0,52
|
|TSKB
|1,38
|128.292.215
|% 2,22
|
|GSRAY
|3,90
|283.777.749
|% 5,69
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1643
|8,1695
|% -0,85
|
|Euro
|9,6048
|9,6268
|% -0,43
|
|Sterlin
|11,2239
|11,2802
|% -0,88
|
|Frank
|8,6038
|8,6556
|% -1,03
|
|Riyal
|2,1729
|2,1838
|% -0,80
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.714
|6,03
|
|Altın Gr.
|451
|451
|-1,64
|
|Cumhuriyet
|2.980
|3.025
|0,00
|
|Tam
|2.968
|3.044
|2,69
|
|Yarım
|1.434
|1.473
|1,29
|
|Çeyrek
|719
|736
|0,65
|
|Gümüş.Ons
|24,30
|24,34
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,06
|
|B. Petrol
|63,71
|63,71
|0,97
|