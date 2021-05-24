***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
24.05.2021 17:28
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.05.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-6423 sayılı izin yazısına istinaden kurulacak olan Garanti Portföy ECZ Serbest (Döviz) Özel Fon İzahnamesi ekte yer almaktadır.
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17:391.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,11
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.458
En Düşük
1.442
17:398,3858
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0296
|Açılış
|: 8,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3750
|
8,4355
En Düşük
8,3755
17:3910,2509
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0084
|Açılış
|: 10,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2867
En Düşük
10,2161
17:39507,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,86
|Açılış
|: 507,23
|
|Önceki Kapanış
|: 509,08
|
511,27
En Düşük
506,31
BIST En Aktif Hisseler17:37
|TRILC
|42,90
|113.745.510
|% 10,00
|
|SONME
|42,50
|14.511.498
|% 9,99
|
|MERKO
|6,83
|18.658.178
|% 9,98
|
|TDGYO
|7,17
|12.129.604
|% 9,97
|
|SEYKM
|24,94
|27.814.049
|% 9,96
|
|DERHL
|8,12
|22.571.124
|% -9,98
|
|KUTPO
|61,10
|181.683.433
|% -9,95
|
|SNPAM
|16,88
|152.390
|% -9,93
|
|FRIGO
|22,30
|35.556.712
|% -8,61
|
|SAYAS
|28,70
|32.814.574
|% -6,94
|
|GARAN
|8,13
|1.176.033.402
|% -0,37
|
|FENER
|33,56
|706.350.243
|% 6,81
|
|ASELS
|15,46
|699.685.856
|% 2,05
|
|EREGL
|19,16
|685.409.582
|% 2,41
|
|KRDMD
|8,08
|664.236.491
|% 0,62
|
|GARAN
|8,13
|1.176.033.402
|% -0,37
|
|TSKB
|1,41
|188.461.837
|% 2,92
|
|YKBNK
|2,17
|270.189.869
|% 0,46
|
|KARSN
|4,89
|545.445.179
|% 1,03
|
|EKGYO
|1,97
|179.678.590
|% 0,51
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3817
|8,3849
|% -0,36
|
|Euro
|10,2444
|10,2503
|% -0,09
|
|Sterlin
|11,8342
|11,8935
|% -0,32
|
|Frank
|9,3191
|9,3753
|% -0,18
|
|Riyal
|2,2290
|2,2402
|% -0,37
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.885
|3,30
|
|Altın Gr.
|508
|508
|-1,40
|
|Cumhuriyet
|3.352
|3.403
|12,00
|
|Tam
|3.335
|3.419
|11,14
|
|Yarım
|1.612
|1.654
|5,39
|
|Çeyrek
|809
|827
|2,70
|
|Gümüş.Ons
|27,79
|27,82
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,49
|7,50
|0,04
|
|B. Petrol
|67,75
|67,75
|1,40
|
Seans Raporu
17:37
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17:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, PETKM, DOHOL
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17:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 86 artarak (% 0.39 ) 1, 261
-
17:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERKO, SEYKM, SAMAT, SONME, TDGYO, TRILC, BASCM
-
17:48
TRILC, TIRE, SAMAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:48
UMPAS, KUTPO, SAYAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında