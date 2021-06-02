***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.06.2021 17:05
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
R
isk ölçüm yönteminin Standart Yöntem'den Göreli RMD yöntemine değiştirilmesi ile ilgili yapılan izahname değişikliği hakkında duyuru.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939651
BIST
16:501.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,83
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.435
En Düşük
1.419
16:508,5978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0788
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5000
|
8,8122
En Düşük
8,5189
16:5010,4975
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0888
|Açılış
|: 10,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3950
|
10,7614
En Düşük
10,4087
16:50527,40
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 6,85
|Açılış
|: 527,86
|
|Önceki Kapanış
|: 520,56
|
538,54
En Düşük
520,57
BIST En Aktif Hisseler16:48
|KENT
|280,50
|1.091.376
|% 10,00
|
|VAKKO
|13,00
|70.030.912
|% 9,98
|
|MZHLD
|38,58
|1.465.230
|% 9,98
|
|EPLAS
|27,60
|2.784.200
|% 9,96
|
|TRCAS
|4,34
|65.300.278
|% 9,87
|
|MRGYO
|1,26
|14.493.849
|% -10,00
|
|DARDL
|18,98
|26.512.205
|% -9,53
|
|METUR
|25,16
|34.903.461
|% -8,84
|
|IZFAS
|6,76
|13.823.959
|% -7,78
|
|OYAYO
|8,22
|12.688.911
|% -7,33
|
|SASA
|35,98
|1.451.795.840
|% 6,14
|
|THYAO
|13,65
|1.302.681.040
|% 1,19
|
|GARAN
|8,07
|1.145.204.639
|% -0,37
|
|PETKM
|6,36
|701.164.258
|% 2,09
|
|TUPRS
|101,30
|676.849.532
|% 2,74
|
|YKBNK
|2,21
|579.466.922
|% 0,00
|
|ODAS
|2,16
|335.710.463
|% 3,85
|
|GARAN
|8,07
|1.145.204.639
|% -0,37
|
|PETKM
|6,36
|701.164.258
|% 2,09
|
|TSKB
|1,37
|137.475.191
|% 0,74
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5944
|8,5972
|% 0,92
|
|Euro
|10,4920
|10,4974
|% 0,85
|
|Sterlin
|12,1499
|12,2108
|% 1,09
|
|Frank
|9,5288
|9,5862
|% 0,79
|
|Riyal
|2,2871
|2,2986
|% 0,99
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|7,85
|
|Altın Gr.
|527
|527
|6,15
|
|Cumhuriyet
|3.482
|3.534
|44,00
|
|Tam
|3.466
|3.553
|43,84
|
|Yarım
|1.675
|1.719
|21,21
|
|Çeyrek
|840
|859
|10,60
|
|Gümüş.Ons
|28,01
|28,05
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,73
|7,74
|0,09
|
|B. Petrol
|70,73
|70,73
|0,48
|