***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 07.06.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-6932 sayılı izin yazısına istinaden kurulacak olan Garanti Portföy Ortas Serbest (Döviz) Özel Fon İzahnamesi ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941380BIST