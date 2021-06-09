***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
09.06.2021 15:26
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.06.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-6932 sayılı izin yazısına istinaden kurulacak olan Garanti Portföy Ortas Serbest (Döviz) Özel Fon İzahnamesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941380
BIST
16:461.449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,12
|Açılış
|: 1.450
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.453
En Düşük
1.446
16:468,5766
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0286
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5900
|
8,6223
En Düşük
8,5694
16:4610,4805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 10,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,5076
En Düşük
10,4546
16:46523,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,54
|Açılış
|: 523,20
|
|Önceki Kapanış
|: 523,74
|
524,72
En Düşük
520,77
BIST En Aktif Hisseler16:43
|ATATP
|35,12
|89.443.054
|% 9,96
|
|MZHLD
|43,74
|2.583.308
|% 9,95
|
|SEKUR
|24,54
|6.832.875
|% 9,95
|
|BOBET
|4,43
|216.263.807
|% 9,93
|
|BMSCH
|5,88
|301.378.711
|% 9,91
|
|AVTUR
|3,15
|8.572.175
|% -6,53
|
|NUGYO
|11,93
|8.133.811
|% -6,43
|
|METUR
|7,03
|17.769.722
|% -6,27
|
|SANFM
|14,25
|3.154.248
|% -5,63
|
|UFUK
|14,94
|49.737
|% -5,50
|
|THYAO
|14,59
|1.385.229.980
|% 0,76
|
|GARAN
|8,31
|721.057.376
|% 0,12
|
|EKGYO
|2,03
|692.315.427
|% 2,01
|
|KRDMD
|7,74
|628.374.967
|% -0,13
|
|KOZAL
|125,90
|372.832.808
|% 0,56
|
|EKGYO
|2,03
|692.315.427
|% 2,01
|
|YKBNK
|2,27
|255.080.549
|% 0,89
|
|GSDHO
|2,06
|213.372.409
|% 5,10
|
|THYAO
|14,59
|1.385.229.980
|% 0,76
|
|GARAN
|8,31
|721.057.376
|% 0,12
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5711
|8,5756
|% -0,34
|
|Euro
|10,4735
|10,4788
|% -0,01
|
|Sterlin
|12,1039
|12,1646
|% -0,33
|
|Frank
|9,5647
|9,6223
|% 0,09
|
|Riyal
|2,2802
|2,2917
|% -0,32
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.895
|1,64
|
|Altın Gr.
|522
|523
|-1,23
|
|Cumhuriyet
|3.458
|3.510
|-6,00
|
|Tam
|3.441
|3.528
|-6,76
|
|Yarım
|1.663
|1.706
|-3,27
|
|Çeyrek
|834
|853
|-1,64
|
|Gümüş.Ons
|27,87
|27,89
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|7,68
|7,68
|0,04
|
|B. Petrol
|72,66
|72,66
|0,44
|