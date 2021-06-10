***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.06.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 10.06.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-7110 sayılı izin yazısına istinaden kurulacak olan Garanti Portföy Ortas Serbest (Döviz) Özel Fon İzahnamesi ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941775BIST