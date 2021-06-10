***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
10.06.2021 17:29
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.06.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.06.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-7110 sayılı izin yazısına istinaden kurulacak olan Garanti Portföy Ortas Serbest (Döviz) Özel Fon İzahnamesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941775
BIST
18:051.457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.457
|
1.462
En Düşük
1.450
18:058,4404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0125
|Açılış
|: 8,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,4404
En Düşük
8,4255
18:0510,2944
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0168
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,2944
En Düşük
10,2638
18:05515,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,63
|Açılış
|: 515,11
|
|Önceki Kapanış
|: 514,47
|
515,23
En Düşük
514,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DIRIT
|5,50
|545.926
|% 10,00
|
|EMKEL
|2,09
|6.040.205
|% 10,00
|
|GSDDE
|6,71
|3.959.390
|% 10,00
|
|FENER
|36,54
|468.067.856
|% 9,99
|
|INTEM
|44,94
|14.057.825
|% 9,99
|
|YESIL
|3,51
|68.778.996
|% -10,00
|
|METUR
|6,31
|7.349.251
|% -9,99
|
|MERIT
|172,40
|1.985.134
|% -9,97
|
|ATATP
|31,62
|360.037.385
|% -9,97
|
|EPLAS
|27,50
|29.146.758
|% -9,95
|
|KOZAL
|128,40
|2.131.161.770
|% 2,31
|
|GARAN
|8,48
|1.597.653.056
|% 1,44
|
|THYAO
|14,43
|1.244.631.427
|% -0,89
|
|EKGYO
|2,16
|1.067.950.641
|% 5,88
|
|YKBNK
|2,29
|536.906.698
|% 0,88
|
|EKGYO
|2,16
|1.067.950.641
|% 5,88
|
|YKBNK
|2,29
|536.906.698
|% 0,88
|
|GARAN
|8,48
|1.597.653.056
|% 1,44
|
|IHLGM
|1,25
|157.217.778
|% 0,81
|
|TSKB
|1,40
|147.661.774
|% -0,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4248
|8,4404
|% 0,15
|
|Euro
|10,2726
|10,2944
|% 0,16
|
|Sterlin
|11,9181
|11,9779
|% 0,05
|
|Frank
|9,3926
|9,4492
|% 0,10
|
|Riyal
|2,2409
|2,2521
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|1,69
|
|Altın Gr.
|515
|515
|0,58
|
|Cumhuriyet
|3.401
|3.453
|-54,00
|
|Tam
|3.387
|3.474
|-50,14
|
|Yarım
|1.637
|1.681
|-24,26
|
|Çeyrek
|821
|840
|-12,13
|
|Gümüş.Ons
|28,06
|28,09
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|0,03
|
|B. Petrol
|72,21
|72,21
|-0,31
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GSRAY
Yüzde 4.36 oranında artışla 3.59 lira fiyatla işlem gören hissede 58, 351, 238 adet işlem
-
17:57DZGYO
Yüzde 9.14 oranında artışla 2.15 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 243, 046 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 86 artarak (% 0.77 ) 1, 562
-
17:56XU100
Endeks 1, 459 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 14, 857.00 milyon TL de
-
17:55BERA
Yüzde 6.17 oranında artışla 24.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 114, 062 adet işlem