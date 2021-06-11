***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
11.06.2021 17:35
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.06.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-7153 sayılı izin yazısına istinaden kurulacak olan Garanti Portföy Onyedinci Serbest (Döviz) Özel Fon İzahnamesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942013
BIST
17:301.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,97
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.457
|
1.464
En Düşük
1.455
17:308,3493
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -0,0786
|Açılış
|: 18,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
8,4469
En Düşük
8,2851
17:3010,1114
En Yüksek
|Değişim
|: -1,62%
|| -0,1662
|Açılış
|: 7,5436
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5923
|
10,3018
En Düşük
10,0982
17:30504,92
En Yüksek
|Değişim
|: -1,86%
|| -9,55
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler17:30
|LINK
|35,66
|39.346.867
|% 9,99
|
|OYYAT
|22,54
|151.632.191
|% 9,95
|
|BERA
|27,02
|102.405.574
|% 9,93
|
|BMSCH
|6,04
|166.736.951
|% 9,22
|
|KAPLM
|20,90
|10.917.628
|% 7,73
|
|TKURU
|157,70
|5.370.509
|% -9,99
|
|YESIL
|3,16
|18.362.754
|% -9,97
|
|ATATP
|28,80
|94.044.810
|% -8,92
|
|CLEBI
|236,70
|84.810.879
|% -7,58
|
|MERIT
|160,10
|2.783.190
|% -7,13
|
|THYAO
|14,57
|1.372.116.734
|% 0,97
|
|EKGYO
|2,21
|1.041.465.993
|% 2,31
|
|GARAN
|8,49
|1.024.386.214
|% 0,12
|
|ASELS
|15,68
|557.587.696
|% -0,13
|
|FENER
|37,68
|529.225.109
|% 3,12
|
|EKGYO
|2,21
|1.041.465.993
|% 2,31
|
|YKBNK
|2,29
|432.209.544
|% 0,00
|
|ZRGYO
|1,63
|305.380.775
|% 0,62
|
|GARAN
|8,49
|1.024.386.214
|% 0,12
|
|THYAO
|14,57
|1.372.116.734
|% 0,97
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3448
|8,3493
|% -0,93
|
|Euro
|10,1027
|10,1114
|% -1,62
|
|Sterlin
|11,7450
|11,8039
|% -1,41
|
|Frank
|9,2490
|9,3047
|% -1,43
|
|Riyal
|2,2189
|2,2301
|% -0,96
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|505
|505
|-9,20
|
|Cumhuriyet
|3.367
|3.419
|-34,00
|
|Tam
|3.346
|3.430
|-44,14
|
|Yarım
|1.617
|1.659
|-21,35
|
|Çeyrek
|811
|830
|-10,67
|