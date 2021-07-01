***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFon'un yatırım stratejisinde min %51 hisse senedi taşınmasına ve vergi maddesinde %51 hisse senedi taşıyan fonların vergilendirilmesine ilişkin paragrafın eklenmesi amacıyla yapılan izahname değişikliğidirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945476BIST