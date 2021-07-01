***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.07.2021 16:57
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon'un yatırım stratejisinde min %51 hisse senedi taşınmasına ve vergi maddesinde %51 hisse senedi taşıyan fonların vergilendirilmesine ilişkin paragrafın eklenmesi amacıyla yapılan izahname değişikliğidir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945476
BIST
16:421.365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 8,26
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.356
|
1.372
En Düşük
1.358
16:428,6808
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0182
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7245
En Düşük
8,6573
16:4210,3299
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0030
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2900
|
10,3626
En Düşük
10,2829
16:42496,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,68
|Açılış
|: 496,78
|
|Önceki Kapanış
|: 495,17
|
498,81
En Düşük
493,97
BIST En Aktif Hisseler16:41
|PEKGY
|1,10
|72.443.821
|% 10,00
|
|PKENT
|2.844,40
|5.235.318
|% 10,00
|
|SAYAS
|26,40
|18.581.247
|% 10,00
|
|BERA
|13,21
|230.519.348
|% 9,99
|
|DARDL
|14,90
|24.172.421
|% 9,96
|
|KUTPO
|51,85
|3.723.815
|% -9,98
|
|TKURU
|219,60
|674.172
|% -9,96
|
|EUKYO
|6,00
|2.055.894
|% -9,91
|
|CASA
|130,00
|136.473
|% -8,96
|
|IDGYO
|5,36
|6.241.840
|% -8,84
|
|THYAO
|13,59
|927.216.787
|% 1,65
|
|GARAN
|8,39
|773.844.452
|% 1,08
|
|SASA
|27,26
|370.755.389
|% 0,29
|
|KOZAL
|116,80
|323.516.547
|% -0,26
|
|ERBOS
|127,40
|308.900.186
|% -2,15
|
|EKGYO
|1,88
|247.887.438
|% 0,53
|
|YKBNK
|2,17
|241.381.351
|% 0,46
|
|GARAN
|8,39
|773.844.452
|% 1,08
|
|THYAO
|13,59
|927.216.787
|% 1,65
|
|PEKGY
|1,10
|72.443.821
|% 10,00
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6842
|8,6875
|% -0,13
|
|Euro
|10,3279
|10,3345
|% 0,07
|
|Sterlin
|11,9568
|12,0167
|% -0,34
|
|Frank
|9,3604
|9,4168
|% -0,05
|
|Riyal
|2,3094
|2,3210
|% -0,13
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|10,10
|
|Altın Gr.
|497
|497
|2,33
|
|Cumhuriyet
|3.287
|3.337
|32,00
|
|Tam
|3.276
|3.358
|37,30
|
|Yarım
|1.583
|1.625
|18,04
|
|Çeyrek
|794
|812
|9,02
|
|Gümüş.Ons
|26,22
|26,25
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,04
|
|B. Petrol
|76,47
|76,47
|1,86
|
Seans Raporu
16:41
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-
16:51XU100
Endeks 1, 365 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 67 üstünde . İşlem hacmi 8, 326.00 milyon TL de
-
16:50TAVHL
Yüzde 4.89 oranında artışla 24.88 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 757, 544 adet işlem
-
16:49TTRAK
Yüzde 5.50 oranında artışla 178.50 lira fiyatla işlem gören hissede 239, 011 adet işlem
-
16:48EMKEL
Yüzde 6.09 oranında artışla 2.44 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 195, 851 adet işlem
-
16:47JANTS
Yüzde 4.31 oranında artışla 81.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 927, 499 adet işlem