***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
14.07.2021 17:22
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.07.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-8582 sayılı izin yazısına istinaden kurulacak olan Garanti Portföy Emtia Serbest Fon İzahnamesi ve Yatırımcı Bilgi Formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951204
BIST
17:161.366
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 19,56
|Açılış
|: 1.349
|
|Önceki Kapanış
|: 1.347
|
1.369
En Düşük
1.349
17:168,6059
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0134
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,6484
En Düşük
8,5754
17:1610,1740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0098
|Açılış
|: 10,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1500
|
10,2002
En Düşük
10,1321
17:16503,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,96
|Açılış
|: 503,93
|
|Önceki Kapanış
|: 500,97
|
505,44
En Düşük
499,70
BIST En Aktif Hisseler17:16
|KRTEK
|8,37
|15.729.528
|% 9,99
|
|VBTYZ
|14,43
|129.159.659
|% 9,98
|
|EUHOL
|3,10
|6.518.360
|% 9,93
|
|EDATA
|8,12
|51.346.223
|% 9,88
|
|AVOD
|4,79
|7.219.290
|% 9,86
|
|BRMEN
|1,86
|27.139
|% -7,00
|
|DENGE
|1,08
|952.715
|% -6,09
|
|TKURU
|202,30
|1.257.963
|% -5,91
|
|BANVT
|60,00
|1.924.622
|% -5,06
|
|SILVR
|6,41
|22.181.457
|% -2,73
|
|SASA
|30,86
|1.859.315.565
|% 8,89
|
|GARAN
|8,45
|918.634.665
|% 0,00
|
|THYAO
|13,14
|515.113.550
|% 0,31
|
|KRDMD
|7,29
|374.883.621
|% 2,82
|
|YKBNK
|2,30
|317.265.359
|% 1,32
|
|PEKGY
|1,04
|199.250.174
|% 4,00
|
|YKBNK
|2,30
|317.265.359
|% 1,32
|
|GARAN
|8,45
|918.634.665
|% 0,00
|
|SASA
|30,86
|1.859.315.565
|% 8,89
|
|EKGYO
|1,81
|106.882.412
|% 1,12
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6018
|8,6059
|% -0,16
|
|Euro
|10,1688
|10,1740
|% 0,10
|
|Sterlin
|11,9072
|11,9669
|% 0,31
|
|Frank
|9,3514
|9,4077
|% 0,08
|
|Riyal
|2,2868
|2,2983
|% -0,19
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|12,96
|
|Altın Gr.
|504
|504
|2,98
|
|Cumhuriyet
|3.333
|3.384
|18,00
|
|Tam
|3.317
|3.401
|18,81
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|9,10
|
|Çeyrek
|804
|823
|4,55
|
|Gümüş.Ons
|26,20
|26,23
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|0,06
|
|B. Petrol
|76,14
|76,14
|-0,35
|
Seans Raporu
17:16
daha fazla
-
17:28SAFKR
Yüzde 5.93 oranında artışla 7.50 lira fiyatla işlem gören hissede 621, 957 adet işlem
-
17:26PKART
Yüzde 6.46 oranında artışla 17.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 124, 204 adet işlem
-
17:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 59 artarak (% 1.39 ) 1, 210
-
17:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AVOD, EDATA, KRTEK, EDIP, CRDFA, EUHOL
-
17:25
BOBET, EDATA, IHYAY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında