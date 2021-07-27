***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
27.07.2021 12:21
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım stratejisi değişikliği ile ilgili izahname tadiline ilişkin duyurudur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951990
BIST
13:381.350
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,09
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.349
|
1.350
En Düşük
1.342
13:388,5749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0226
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5832
En Düşük
8,5413
13:3810,1128
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0069
|Açılış
|: 10,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1319
En Düşük
10,0795
13:38495,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,36
|Açılış
|: 495,57
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
496,36
En Düşük
493,54
BIST En Aktif Hisseler13:38
|VANGD
|5,51
|7.455.749
|% 9,98
|
|IDGYO
|2,32
|13.901.712
|% 9,95
|
|ANHYT
|9,73
|29.456.227
|% 9,94
|
|AVHOL
|5,77
|10.245.644
|% 9,90
|
|EDIP
|5,56
|57.558.952
|% 9,88
|
|KENT
|205,00
|483.097
|% -7,16
|
|AVOD
|5,43
|4.076.438
|% -3,89
|
|YESIL
|2,29
|19.946.609
|% -3,78
|
|MZHLD
|38,78
|352.283
|% -3,72
|
|SELVA
|7,13
|22.473.885
|% -3,65
|
|SASA
|30,00
|339.446.665
|% 1,08
|
|GARAN
|8,19
|319.574.873
|% 0,49
|
|THYAO
|12,33
|312.879.314
|% 0,16
|
|EREGL
|18,10
|211.317.717
|% 0,33
|
|KRDMD
|7,32
|199.400.539
|% -1,21
|
|PEKGY
|1,00
|67.845.637
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,25
|148.836.711
|% -0,44
|
|TSPOR
|3,31
|129.970.259
|% 8,17
|
|GARAN
|8,19
|319.574.873
|% 0,49
|
|YAYLA
|5,26
|199.226.762
|% 8,01
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5713
|8,5749
|% 0,26
|
|Euro
|10,1063
|10,1128
|% 0,07
|
|Sterlin
|11,7899
|11,8490
|% 0,05
|
|Frank
|9,3105
|9,3666
|% 0,10
|
|Riyal
|2,2802
|2,2916
|% 0,29
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|-0,28
|
|Altın Gr.
|495
|496
|1,24
|
|Cumhuriyet
|3.285
|3.335
|-4,00
|
|Tam
|3.272
|3.354
|1,59
|
|Yarım
|1.581
|1.622
|0,77
|
|Çeyrek
|793
|811
|0,38
|
|Gümüş.Ons
|25,11
|25,15
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,92
|6,94
|0,00
|
|B. Petrol
|73,81
|73,81
|0,11
|