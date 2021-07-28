***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
28.07.2021 16:52
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.07.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-8588 sayılı izin yazısına istinaden kurulacak olan Garanti Portföy Finans Sektörü Değişken Fon'a ait izahname ve yatırımcı bilgi formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952268
BIST
16:481.363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,13
|Açılış
|: 1.359
|
|Önceki Kapanış
|: 1.360
|
1.368
En Düşük
1.355
16:488,5682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0092
|Açılış
|: 8,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5680
|
8,5735
En Düşük
8,5341
16:4810,1062
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0160
|Açılış
|: 10,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1430
En Düşük
10,0801
16:48494,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,69
|Açılış
|: 494,35
|
|Önceki Kapanış
|: 495,15
|
498,12
En Düşük
493,40
BIST En Aktif Hisseler16:48
|KATMR
|3,19
|50.604.978
|% 10,00
|
|EDATA
|12,44
|24.722.639
|% 9,99
|
|KTSKR
|18,21
|12.935.733
|% 9,96
|
|TUREX
|10,83
|43.169.690
|% 9,95
|
|KARYE
|10,75
|93.078.994
|% 9,92
|
|YAYLA
|4,82
|75.042.643
|% -9,91
|
|METUR
|6,76
|94.925.598
|% -6,50
|
|AVHOL
|5,46
|14.817.035
|% -5,37
|
|ANHYT
|9,24
|60.628.979
|% -5,04
|
|VANGD
|5,27
|17.933.056
|% -4,36
|
|GARAN
|8,20
|568.834.412
|% 0,00
|
|THYAO
|12,62
|521.223.254
|% 0,56
|
|KRDMD
|7,54
|501.542.792
|% 0,67
|
|PETKM
|5,61
|476.185.931
|% 0,54
|
|EREGL
|18,71
|453.639.019
|% 1,24
|
|YKBNK
|2,27
|313.598.643
|% 0,00
|
|PETKM
|5,61
|476.185.931
|% 0,54
|
|DOHOL
|2,57
|203.841.123
|% 0,78
|
|KARSN
|4,04
|297.491.781
|% 2,28
|
|GARAN
|8,20
|568.834.412
|% 0,00
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5648
|8,5682
|% 0,11
|
|Euro
|10,1003
|10,1062
|% -0,16
|
|Sterlin
|11,8222
|11,8814
|% -0,19
|
|Frank
|9,3034
|9,3594
|% -0,19
|
|Riyal
|2,2749
|2,2863
|% -0,02
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|-2,79
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-0,78
|
|Cumhuriyet
|3.279
|3.329
|-14,00
|
|Tam
|3.262
|3.344
|-14,19
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|-6,86
|
|Çeyrek
|791
|809
|-3,43
|
|Gümüş.Ons
|24,71
|24,76
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,79
|6,80
|-0,00
|
|B. Petrol
|73,81
|73,81
|0,29
|
Seans Raporu
16:48
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-
17:04KORDS
Yüzde 5.78 oranında artışla 22.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 291, 855 adet işlem
-
17:00XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 09 artarak (% 0.01 ) 1, 460
-
16:59VBTYZ
Yüzde 5.73 oranında artışla 18.83 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 601, 460 adet işlem
-
16:57DZGYO
Yüzde 7.61 oranında artışla 1.98 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 653, 710 adet işlem
-
16:56RALYH
Yüzde 5.14 oranında artışla 4.09 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 790, 767 adet işlem