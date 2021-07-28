***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
28.07.2021 16:53
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.07.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-8979 sayılı izin yazısına istinaden kurulacak olan Garanti Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon'a ait izahname ve yatırımcı bilgi formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952271
BIST
17:131.362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,27
|Açılış
|: 1.359
|
|Önceki Kapanış
|: 1.360
|
1.368
En Düşük
1.355
17:138,5636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0046
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5680
|
8,5735
En Düşük
8,5341
17:1310,1080
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0142
|Açılış
|: 10,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1430
En Düşük
10,0801
17:13495,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,11
|Açılış
|: 495,01
|
|Önceki Kapanış
|: 495,15
|
498,12
En Düşük
493,40
BIST En Aktif Hisseler17:11
|KATMR
|3,19
|50.614.564
|% 10,00
|
|EDATA
|12,44
|24.792.141
|% 9,99
|
|KTSKR
|18,21
|12.951.339
|% 9,96
|
|TUREX
|10,83
|43.200.014
|% 9,95
|
|KARYE
|10,75
|93.092.743
|% 9,92
|
|YAYLA
|4,82
|75.185.638
|% -9,91
|
|AVHOL
|5,44
|14.861.504
|% -5,72
|
|EDIP
|5,28
|331.521.580
|% -5,04
|
|ANHYT
|9,27
|61.623.122
|% -4,73
|
|TMSN
|17,38
|118.568.423
|% -3,98
|
|GARAN
|8,21
|596.038.077
|% 0,12
|
|THYAO
|12,58
|558.744.828
|% 0,24
|
|KRDMD
|7,54
|513.840.702
|% 0,67
|
|PETKM
|5,65
|508.728.815
|% 1,25
|
|EREGL
|18,70
|483.480.511
|% 1,19
|
|YKBNK
|2,27
|313.948.055
|% 0,00
|
|PETKM
|5,65
|508.728.815
|% 1,25
|
|DOHOL
|2,57
|207.012.927
|% 0,78
|
|KARSN
|4,04
|298.303.020
|% 2,28
|
|GARAN
|8,21
|596.038.077
|% 0,12
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5616
|8,5636
|% 0,05
|
|Euro
|10,0965
|10,1063
|% -0,16
|
|Sterlin
|11,8397
|11,8991
|% -0,04
|
|Frank
|9,3169
|9,3730
|% -0,05
|
|Riyal
|2,2770
|2,2884
|% 0,07
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|-1,90
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-0,34
|
|Cumhuriyet
|3.279
|3.329
|-14,00
|
|Tam
|3.265
|3.347
|-11,27
|
|Yarım
|1.578
|1.619
|-5,45
|
|Çeyrek
|791
|810
|-2,72
|
|Gümüş.Ons
|24,81
|24,84
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|0,02
|
|B. Petrol
|73,78
|73,78
|0,26
|