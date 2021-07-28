***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
28.07.2021 16:52
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.07.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-8979 sayılı izin yazısına istinaden kurulacak olan Garanti Portföy Tarım ve Gıda Sektörü Değişken Fon'a ait izahname ve yatırımcı bilgi formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952269
BIST
18:051.361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,20
|Açılış
|: 1.359
|
|Önceki Kapanış
|: 1.360
|
1.368
En Düşük
1.355
18:058,5795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0205
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5680
|
8,5795
En Düşük
8,5341
18:0510,1542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0320
|Açılış
|: 10,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1542
En Düşük
10,0801
18:05496,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,35
|Açılış
|: 496,44
|
|Önceki Kapanış
|: 495,15
|
498,12
En Düşük
493,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KATMR
|3,19
|50.734.138
|% 10,00
|
|EDATA
|12,44
|25.076.718
|% 9,99
|
|KTSKR
|18,21
|12.979.346
|% 9,96
|
|TUREX
|10,83
|43.514.983
|% 9,95
|
|KARYE
|10,75
|95.264.434
|% 9,92
|
|YAYLA
|4,82
|75.605.860
|% -9,91
|
|EDIP
|5,01
|381.579.418
|% -9,89
|
|AVHOL
|5,44
|15.462.200
|% -5,72
|
|UTPYA
|18,80
|312.665
|% -5,43
|
|ANHYT
|9,22
|63.456.167
|% -5,24
|
|GARAN
|8,20
|688.140.704
|% 0,00
|
|THYAO
|12,56
|671.627.487
|% 0,08
|
|KRDMD
|7,53
|591.739.197
|% 0,53
|
|PETKM
|5,62
|584.792.055
|% 0,72
|
|EREGL
|18,73
|551.201.772
|% 1,35
|
|YKBNK
|2,26
|336.769.748
|% -0,44
|
|PETKM
|5,62
|584.792.055
|% 0,72
|
|DOHOL
|2,57
|235.985.147
|% 0,78
|
|KARSN
|4,07
|340.302.340
|% 3,04
|
|GARAN
|8,20
|688.140.704
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5746
|8,5795
|% 0,24
|
|Euro
|10,1036
|10,1542
|% 0,32
|
|Sterlin
|11,8522
|11,9116
|% 0,07
|
|Frank
|9,3430
|9,3993
|% 0,23
|
|Riyal
|2,2798
|2,2913
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.801
|1,68
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,29
|
|Cumhuriyet
|3.281
|3.331
|-12,00
|
|Tam
|3.265
|3.348
|-10,49
|
|Yarım
|1.578
|1.619
|-5,07
|
|Çeyrek
|792
|810
|-2,53
|
|Gümüş.Ons
|24,87
|24,91
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,86
|6,87
|0,07
|
|B. Petrol
|73,61
|73,61
|0,09
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59CRDFA
Yüzde 5.31 oranında artışla 4.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 633, 261 adet işlem
-
17:56SELGD
Yüzde 8.11 oranında artışla 4.53 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 318, 299 adet işlem
-
17:54KARTN
Yüzde 4.74 oranında artışla 52.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 370, 968 adet işlem
-
17:53GWIND
Yüzde 6.38 oranında artışla 3.67 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 279, 011 adet işlem
-
17:51GWIND
Yüzde 5.80 oranında artışla 3.65 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 771, 032 adet işlem