***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
11.08.2021 14:04
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.07.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-9201 sayılı izin yazısına istinaden kurulacak olan Garanti Portföy Pruva Serbest (Döviz) Özel Fon'a ait izahname ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957254
BIST
15:261.418
En Yüksek
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|: 1.439
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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485,71
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler15:26
|MARKA
|5,06
|3.106.132
|% 10,00
|
|DOBUR
|17,83
|3.193.279
|% 9,99
|
|DERIM
|10,58
|11.886.858
|% 9,98
|
|KARYE
|13,06
|92.473.768
|% 9,93
|
|DAGI
|4,71
|34.574.115
|% 9,79
|
|ISBIR
|4.325,00
|1.432.235
|% -9,99
|
|IDGYO
|3,63
|354.843
|% -9,93
|
|ALMAD
|1,56
|694.963
|% -8,77
|
|EDATA
|15,97
|22.057.291
|% -8,74
|
|RODRG
|16,41
|9.842.835
|% -8,02
|
|KRDMD
|8,05
|1.625.219.387
|% 0,50
|
|GARAN
|9,12
|943.455.580
|% 0,11
|
|EREGL
|19,40
|856.275.260
|% -1,57
|
|SISE
|8,35
|839.117.298
|% -0,48
|
|GENIL
|16,47
|806.094.341
|% 4,70
|
|KRDMD
|8,05
|1.625.219.387
|% 0,50
|
|YKBNK
|2,44
|306.838.240
|% -2,01
|
|GARAN
|9,12
|943.455.580
|% 0,11
|
|SISE
|8,35
|839.117.298
|% -0,48
|
|EKGYO
|1,85
|173.715.946
|% 0,00
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6536
|8,6572
|% 0,68
|
|Euro
|10,1407
|10,1926
|% 0,98
|
|Sterlin
|11,9427
|12,0025
|% 0,78
|
|Frank
|9,3394
|9,3957
|% 0,75
|
|Riyal
|2,3012
|2,3127
|% 0,77
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.736
|1.737
|7,26
|
|Altın Gr.
|484
|484
|6,58
|
|Cumhuriyet
|3.215
|3.264
|46,00
|
|Tam
|3.198
|3.278
|43,24
|
|Yarım
|1.546
|1.586
|20,92
|
|Çeyrek
|775
|793
|10,46
|
|Gümüş.Ons
|23,33
|23,37
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,08
|
|B. Petrol
|69,34
|69,34
|-1,29
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