***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
12.08.2021 10:57
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon alım-satım, değerleme esasları ve yönetim ücreti değişikliği ile ilgili duyurudur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957528
BIST
10:481.424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 12,78
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.427
En Düşük
1.420
10:488,5882
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0367
|Açılış
|: 8,6530
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6352
En Düşük
8,5658
10:4810,1011
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0372
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1666
En Düşük
10,0796
10:48485,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,52
|Açılış
|: 485,23
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
483,37
BIST En Aktif Hisseler10:48
|MARKA
|5,56
|2.707.809
|% 9,88
|
|VKING
|6,91
|9.289.182
|% 9,86
|
|DENGE
|1,60
|3.042.746
|% 9,59
|
|DAGI
|5,12
|100.808.332
|% 8,70
|
|SUMAS
|74,10
|26.083
|% 7,78
|
|IDGYO
|3,29
|25.885.303
|% -9,37
|
|EDATA
|14,73
|6.002.980
|% -6,48
|
|EDIP
|3,87
|14.432.044
|% -5,84
|
|SELGD
|6,43
|9.124.919
|% -5,16
|
|RODRG
|15,24
|1.901.696
|% -5,11
|
|TUPRS
|99,05
|486.696.064
|% 2,64
|
|GARAN
|9,07
|271.272.235
|% 1,34
|
|KRDMD
|7,98
|246.766.466
|% 1,27
|
|PETKM
|5,93
|239.334.481
|% 2,77
|
|EREGL
|19,36
|179.431.109
|% 1,52
|
|PETKM
|5,93
|239.334.481
|% 2,77
|
|YKBNK
|2,46
|94.123.127
|% 1,65
|
|KRDMD
|7,98
|246.766.466
|% 1,27
|
|GARAN
|9,07
|271.272.235
|% 1,34
|
|TSKB
|1,29
|27.673.938
|% 1,57
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5856
|8,5882
|% -0,43
|
|Euro
|10,0933
|10,1011
|% -0,37
|
|Sterlin
|11,8805
|11,9401
|% -0,35
|
|Frank
|9,2849
|9,3409
|% -0,36
|
|Riyal
|2,2842
|2,2957
|% -0,37
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|6,10
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-0,47
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.271
|53,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|53,06
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|25,67
|
|Çeyrek
|778
|795
|12,83
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,50
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|-0,05
|
|B. Petrol
|71,42
|71,42
|-0,02
|