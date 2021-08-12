***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
12.08.2021 10:57
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon alım-satım ve değerleme esasları değişikliği ile ilgili duyurudur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957530
BIST
10:491.424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 13,00
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.427
En Düşük
1.420
10:498,5811
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0438
|Açılış
|: 8,6530
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6352
En Düşük
8,5658
10:4910,1009
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0374
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1666
En Düşük
10,0796
10:49485,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,51
|Açılış
|: 485,23
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
483,37
BIST En Aktif Hisseler10:49
|MARKA
|5,56
|2.710.772
|% 9,88
|
|VKING
|6,91
|9.307.873
|% 9,86
|
|DENGE
|1,60
|3.042.746
|% 9,59
|
|DAGI
|5,10
|102.092.677
|% 8,28
|
|MIPAZ
|4,55
|20.473.866
|% 8,08
|
|IDGYO
|3,33
|26.093.434
|% -8,26
|
|EDATA
|14,73
|6.002.980
|% -6,48
|
|EDIP
|3,86
|15.183.454
|% -6,08
|
|SELGD
|6,42
|9.826.090
|% -5,31
|
|SODSN
|20,80
|8.278
|% -4,76
|
|TUPRS
|98,95
|491.015.097
|% 2,54
|
|GARAN
|9,08
|271.812.486
|% 1,45
|
|KRDMD
|7,97
|252.810.339
|% 1,14
|
|PETKM
|5,93
|241.205.209
|% 2,77
|
|EREGL
|19,35
|181.279.435
|% 1,47
|
|PETKM
|5,93
|241.205.209
|% 2,77
|
|YKBNK
|2,45
|94.270.479
|% 1,24
|
|KRDMD
|7,97
|252.810.339
|% 1,14
|
|GARAN
|9,08
|271.812.486
|% 1,45
|
|TSKB
|1,29
|27.685.101
|% 1,57
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5794
|8,5811
|% -0,51
|
|Euro
|10,0940
|10,1009
|% -0,37
|
|Sterlin
|11,8836
|11,9432
|% -0,32
|
|Frank
|9,2870
|9,3430
|% -0,34
|
|Riyal
|2,2836
|2,2951
|% -0,40
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|5,26
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-0,52
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.271
|53,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|53,06
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|25,67
|
|Çeyrek
|778
|795
|12,83
|
|Gümüş.Ons
|23,45
|23,49
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,50
|-0,04
|
|B. Petrol
|71,58
|71,58
|0,14
|