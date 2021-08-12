***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
12.08.2021 10:57
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon alım-satım ve değerleme esasları değişikliği ile ilgili duyurudur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957531
BIST
10:501.424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 13,59
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.427
En Düşük
1.420
10:508,5791
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0458
|Açılış
|: 8,6530
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6352
En Düşük
8,5658
10:5010,0980
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0403
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1666
En Düşük
10,0796
10:50485,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,38
|Açılış
|: 485,36
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
483,37
BIST En Aktif Hisseler10:48
|MARKA
|5,56
|2.695.277
|% 9,88
|
|VKING
|6,91
|9.158.120
|% 9,86
|
|DENGE
|1,60
|3.042.746
|% 9,59
|
|DAGI
|5,14
|99.416.084
|% 9,13
|
|SUMAS
|74,10
|26.083
|% 7,78
|
|IDGYO
|3,30
|25.673.945
|% -9,09
|
|EDIP
|3,78
|13.450.806
|% -8,03
|
|SELGD
|6,31
|7.751.194
|% -6,93
|
|EDATA
|14,79
|5.845.089
|% -6,10
|
|RODRG
|15,28
|1.883.054
|% -4,86
|
|TUPRS
|99,05
|484.516.380
|% 2,64
|
|GARAN
|9,08
|270.242.511
|% 1,45
|
|KRDMD
|7,97
|246.012.989
|% 1,14
|
|PETKM
|5,93
|236.176.908
|% 2,77
|
|EREGL
|19,34
|178.433.586
|% 1,42
|
|PETKM
|5,93
|236.176.908
|% 2,77
|
|YKBNK
|2,45
|93.828.628
|% 1,24
|
|KRDMD
|7,97
|246.012.989
|% 1,14
|
|GARAN
|9,08
|270.242.511
|% 1,45
|
|TSKB
|1,29
|27.672.554
|% 1,57
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5856
|8,5882
|% -0,43
|
|Euro
|10,0933
|10,1011
|% -0,37
|
|Sterlin
|11,8703
|11,9298
|% -0,43
|
|Frank
|9,2775
|9,3334
|% -0,44
|
|Riyal
|2,2820
|2,2935
|% -0,47
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|5,37
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-1,02
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.271
|53,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|53,06
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|25,67
|
|Çeyrek
|778
|795
|12,83
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,51
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|-0,05
|
|B. Petrol
|71,47
|71,47
|0,03
|
Seans Raporu
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