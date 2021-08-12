***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
12.08.2021 10:57
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon alım-satım, değerleme esasları ve yönetim ücreti değişikliği ile ilgili duyurudur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957529
BIST
11:161.429
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 18,25
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.429
En Düşük
1.420
11:168,5789
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0460
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6530
|
8,6352
En Düşük
8,5628
11:1610,1121
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0262
|Açılış
|: 10,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1666
En Düşük
10,0703
11:16484,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,52
|Açılış
|: 484,17
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
483,37
BIST En Aktif Hisseler11:16
|DOBUR
|19,61
|2.277.607
|% 9,98
|
|MARKA
|5,56
|2.861.710
|% 9,88
|
|VKING
|6,91
|9.870.741
|% 9,86
|
|DENGE
|1,60
|3.042.746
|% 9,59
|
|SUMAS
|74,10
|26.083
|% 7,78
|
|IDGYO
|3,30
|27.744.997
|% -9,09
|
|EDATA
|14,40
|7.813.441
|% -8,57
|
|EDIP
|3,85
|18.491.620
|% -6,33
|
|FORMT
|1,23
|5.291.560
|% -5,38
|
|FADE
|9,16
|19.738.103
|% -4,78
|
|TUPRS
|98,45
|550.132.402
|% 2,02
|
|GARAN
|9,12
|337.555.444
|% 1,90
|
|KRDMD
|7,96
|314.056.725
|% 1,02
|
|EREGL
|19,38
|273.764.469
|% 1,63
|
|PETKM
|5,92
|261.731.512
|% 2,60
|
|YKBNK
|2,47
|117.052.658
|% 2,07
|
|PETKM
|5,92
|261.731.512
|% 2,60
|
|KRDMD
|7,96
|314.056.725
|% 1,02
|
|GARAN
|9,12
|337.555.444
|% 1,90
|
|DAGI
|5,07
|123.889.981
|% 7,64
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5655
|8,5789
|% -0,53
|
|Euro
|10,0564
|10,1121
|% -0,26
|
|Sterlin
|11,8608
|11,9203
|% -0,51
|
|Frank
|9,2681
|9,3239
|% -0,54
|
|Riyal
|2,2807
|2,2921
|% -0,53
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.756
|3,69
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-0,98
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.271
|53,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|53,06
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|25,67
|
|Çeyrek
|778
|795
|12,83
|
|Gümüş.Ons
|23,41
|23,44
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|-0,05
|
|B. Petrol
|71,64
|71,64
|0,20
|