***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
16.08.2021 16:13
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kaldıraç oranı değişikliği ile ilgili izahname değişikliği hakkında duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958283
BIST
17:101.456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 8,72
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.462
En Düşük
1.451
17:108,4727
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0444
|Açılış
|: 8,4730
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5200
|
8,5318
En Düşük
8,4406
17:109,9912
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0612
|Açılış
|: 9,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0400
|
10,0779
En Düşük
9,9554
17:10485,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,59
|Açılış
|: 485,94
|
|Önceki Kapanış
|: 487,53
|
488,40
En Düşük
481,10
BIST En Aktif Hisseler17:10
|VKING
|8,36
|2.001.543
|% 10,00
|
|EUHOL
|3,52
|28.390.090
|% 10,00
|
|IZFAS
|6,82
|4.517.724
|% 10,00
|
|KSTUR
|226,60
|465.207
|% 10,00
|
|KZBGY
|18,50
|314.201.417
|% 9,99
|
|DAGI
|3,83
|90.955.154
|% -9,88
|
|KGYO
|7,03
|37.619.946
|% -9,29
|
|PRZMA
|4,59
|8.376.740
|% -7,09
|
|EDIP
|3,52
|18.791.677
|% -6,13
|
|IDEAS
|48,18
|9.698.775
|% -5,53
|
|GARAN
|9,44
|1.377.125.940
|% 1,83
|
|GENIL
|15,90
|740.384.564
|% 7,94
|
|THYAO
|12,55
|693.688.748
|% 1,05
|
|AKBNK
|5,65
|664.152.190
|% 3,10
|
|YKBNK
|2,55
|543.379.140
|% 2,41
|
|YKBNK
|2,55
|543.379.140
|% 2,41
|
|GARAN
|9,44
|1.377.125.940
|% 1,83
|
|ODAS
|1,39
|169.434.302
|% 2,96
|
|AKBNK
|5,65
|664.152.190
|% 3,10
|
|DARDL
|2,72
|213.329.657
|% 6,25
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4701
|8,4727
|% -0,52
|
|Euro
|9,9871
|9,9912
|% -0,61
|
|Sterlin
|11,6858
|11,7445
|% -0,76
|
|Frank
|9,2441
|9,2998
|% -0,22
|
|Riyal
|2,2515
|2,2628
|% -0,57
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|5,42
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-1,68
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.275
|-10,00
|
|Tam
|3.210
|3.291
|-9,95
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|-4,81
|
|Çeyrek
|778
|796
|-2,41
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,70
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,06
|
|B. Petrol
|68,67
|68,67
|-1,92
|