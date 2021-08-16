***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
16.08.2021 16:13
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kaldıraç oranı değişikliği ile ilgili izahname değişikliği hakkında duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958284
BIST
17:111.456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 8,71
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.462
En Düşük
1.451
17:118,4727
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0444
|Açılış
|: 8,4730
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5200
|
8,5318
En Düşük
8,4406
17:119,9912
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0612
|Açılış
|: 9,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0400
|
10,0779
En Düşük
9,9554
17:11485,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,59
|Açılış
|: 485,94
|
|Önceki Kapanış
|: 487,53
|
488,40
En Düşük
481,10
BIST En Aktif Hisseler17:09
|VKING
|8,36
|2.001.543
|% 10,00
|
|EUHOL
|3,52
|28.390.090
|% 10,00
|
|IZFAS
|6,82
|4.517.724
|% 10,00
|
|KSTUR
|226,60
|465.207
|% 10,00
|
|KZBGY
|18,50
|314.131.709
|% 9,99
|
|DAGI
|3,83
|90.954.748
|% -9,88
|
|KGYO
|7,04
|37.611.257
|% -9,16
|
|PRZMA
|4,57
|8.277.926
|% -7,49
|
|EDIP
|3,51
|18.734.242
|% -6,40
|
|IDEAS
|48,18
|9.698.775
|% -5,53
|
|GARAN
|9,44
|1.376.284.573
|% 1,83
|
|GENIL
|16,14
|719.159.914
|% 9,57
|
|THYAO
|12,54
|693.406.391
|% 0,97
|
|AKBNK
|5,66
|660.738.842
|% 3,28
|
|YKBNK
|2,55
|543.203.436
|% 2,41
|
|YKBNK
|2,55
|543.203.436
|% 2,41
|
|GARAN
|9,44
|1.376.284.573
|% 1,83
|
|ODAS
|1,39
|169.390.115
|% 2,96
|
|AKBNK
|5,66
|660.738.842
|% 3,28
|
|DARDL
|2,74
|212.184.687
|% 7,03
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4738
|8,4762
|% -0,48
|
|Euro
|9,9620
|10,0129
|% -0,39
|
|Sterlin
|11,6923
|11,7509
|% -0,70
|
|Frank
|9,2512
|9,3069
|% -0,14
|
|Riyal
|2,2531
|2,2644
|% -0,50
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|4,22
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-0,60
|
|Cumhuriyet
|3.225
|3.274
|-11,00
|
|Tam
|3.216
|3.297
|-4,55
|
|Yarım
|1.554
|1.595
|-2,20
|
|Çeyrek
|780
|797
|-1,10
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,68
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|-0,04
|
|B. Petrol
|68,24
|68,24
|-2,35
|
Seans Raporu
17:09
daha fazla
-
17:21VKING
Yüzde 10.00 oranında artışla 8.36 lira fiyatla işlem gören hissede 239, 419 adet işlem
-
17:20SNGYO
Yüzde 4.88 oranında artışla 4.08 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 864, 281 adet işlem
-
17:19VERTU
Yüzde 4.28 oranında artışla 22.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 186, 038 adet işlem
-
17:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 31 artarak (% 0.41 ) 1, 287
-
17:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUHOL, AGYO, KSTUR, IZFAS, COSMO, UFUK, KZBGY, VKING