***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
16.08.2021 16:13
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kaldıraç oranı değişikliği ile ilgili izahname değişikliği hakkında duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958285
BIST
17:111.456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 8,71
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.462
En Düşük
1.451
17:118,4727
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0444
|Açılış
|: 8,4730
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5200
|
8,5318
En Düşük
8,4406
17:119,9912
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0612
|Açılış
|: 9,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0400
|
10,0779
En Düşük
9,9554
17:11485,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,59
|Açılış
|: 485,94
|
|Önceki Kapanış
|: 487,53
|
488,40
En Düşük
481,10
BIST En Aktif Hisseler17:11
|VKING
|8,36
|2.001.543
|% 10,00
|
|EUHOL
|3,52
|28.390.090
|% 10,00
|
|IZFAS
|6,82
|4.517.724
|% 10,00
|
|KSTUR
|226,60
|465.207
|% 10,00
|
|KZBGY
|18,50
|314.501.543
|% 9,99
|
|IDEAS
|45,90
|11.263.139
|% -10,00
|
|DAGI
|3,83
|90.961.899
|% -9,88
|
|KGYO
|7,03
|37.619.946
|% -9,29
|
|PRZMA
|4,58
|8.555.274
|% -7,29
|
|EDIP
|3,51
|18.803.794
|% -6,40
|
|GARAN
|9,46
|1.386.024.784
|% 2,05
|
|GENIL
|15,82
|756.640.303
|% 7,40
|
|THYAO
|12,56
|701.148.389
|% 1,13
|
|AKBNK
|5,66
|669.539.107
|% 3,28
|
|YKBNK
|2,54
|543.546.617
|% 2,01
|
|YKBNK
|2,54
|543.546.617
|% 2,01
|
|GARAN
|9,46
|1.386.024.784
|% 2,05
|
|ODAS
|1,38
|169.474.162
|% 2,22
|
|AKBNK
|5,66
|669.539.107
|% 3,28
|
|DARDL
|2,69
|215.577.701
|% 5,08
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4701
|8,4727
|% -0,52
|
|Euro
|9,9871
|9,9912
|% -0,61
|
|Sterlin
|11,6908
|11,7494
|% -0,72
|
|Frank
|9,2508
|9,3066
|% -0,15
|
|Riyal
|2,2516
|2,2629
|% -0,56
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|5,45
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-0,85
|
|Cumhuriyet
|3.229
|3.278
|-7,00
|
|Tam
|3.213
|3.294
|-7,65
|
|Yarım
|1.553
|1.593
|-3,70
|
|Çeyrek
|779
|797
|-1,85
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,68
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,05
|
|B. Petrol
|68,50
|68,50
|-2,09
|
Seans Raporu
17:11
daha fazla
-
17:21VKING
Yüzde 10.00 oranında artışla 8.36 lira fiyatla işlem gören hissede 239, 419 adet işlem
-
17:20SNGYO
Yüzde 4.88 oranında artışla 4.08 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 864, 281 adet işlem
-
17:19VERTU
Yüzde 4.28 oranında artışla 22.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 186, 038 adet işlem
-
17:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 31 artarak (% 0.41 ) 1, 287
-
17:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUHOL, AGYO, KSTUR, IZFAS, COSMO, UFUK, KZBGY, VKING