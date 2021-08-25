***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
25.08.2021 17:15
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahanme değişikliği - eurobond değerleme maddeleri ile ilgili
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960431
BIST
17:141.449
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -4,52
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.464
En Düşük
1.447
17:148,4009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0298
|Açılış
|: 8,3980
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,4009
En Düşük
8,3461
17:149,9016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0339
|Açılış
|: 9,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,9105
En Düşük
9,8354
17:14482,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,76
|Açılış
|: 482,54
|
|Önceki Kapanış
|: 481,77
|
483,13
En Düşük
478,95
BIST En Aktif Hisseler17:14
|ORMA
|29,70
|294.476
|% 10,00
|
|YAPRK
|30,92
|56.363.585
|% 9,96
|
|KTSKR
|62,05
|54.387.139
|% 9,92
|
|DESA
|9,20
|14.782.147
|% 9,92
|
|SUMAS
|106,60
|1.146.457
|% 9,90
|
|AGYO
|3,69
|8.696.901
|% -10,00
|
|SRVGY
|69,95
|22.675.699
|% -9,97
|
|EDATA
|13,47
|23.137.864
|% -9,96
|
|GESAN
|24,62
|587.673.232
|% -9,95
|
|SNGYO
|4,02
|91.605.230
|% -9,05
|
|THYAO
|12,78
|1.423.997.633
|% 2,24
|
|GARAN
|9,48
|990.163.111
|% -0,52
|
|BRLSM
|11,22
|763.926.383
|% -7,43
|
|GESAN
|24,62
|587.673.232
|% -9,95
|
|PETKM
|6,12
|452.098.845
|% 0,00
|
|MRGYO
|1,14
|419.966.851
|% -6,56
|
|ODAS
|1,46
|238.662.892
|% -0,68
|
|YKBNK
|2,54
|348.378.458
|% -0,39
|
|THYAO
|12,78
|1.423.997.633
|% 2,24
|
|GARAN
|9,48
|990.163.111
|% -0,52
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3864
|8,4009
|% 0,36
|
|Euro
|9,8955
|9,9016
|% 0,34
|
|Sterlin
|11,4988
|11,5565
|% 0,15
|
|Frank
|9,1145
|9,1694
|% -0,07
|
|Riyal
|2,2324
|2,2436
|% 0,36
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.791
|-0,33
|
|Altın Gr.
|482
|482
|0,64
|
|Cumhuriyet
|3.200
|3.249
|1,00
|
|Tam
|3.184
|3.265
|-3,40
|
|Yarım
|1.539
|1.579
|-1,64
|
|Çeyrek
|772
|790
|-0,82
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,67
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,03
|
|B. Petrol
|70,88
|70,88
|-0,40
|
Seans Raporu
17:14
daha fazla
-
17:29MARTI
Yüzde -4.42 oranında düşüşle 1.73 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 506, 561 adet işlem
-
17:28IHLAS
Yüzde -3.51 oranında düşüşle 0.55 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 503, 217 adet işlem
-
17:27SELGD
Yüzde -5.91 oranında düşüşle 7.48 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 627, 422 adet işlem
-
17:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, SISE, VESTL
-
17:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 17 kaybederek (% -0.32 ) 1, 283