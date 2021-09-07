***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
07.09.2021 12:13
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.08.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-10205 sayılı izin yazısına istinaden kurulacak olan Garanti Portföy Yirminci Serbest (Döviz) Özel Fon İzahnamesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962181
BIST
15:281.442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 8,38
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.446
En Düşük
1.428
15:288,4713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0091
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4434
15:2810,0364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0197
|Açılış
|: 9,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
15:28489,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,56
|Açılış
|: 489,45
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler15:28
|ORCAY
|14,33
|159.147.675
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|73.005.901
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.630.732
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.203.934
|% 9,92
|
|PENTA
|101,00
|10.240.083
|% 9,90
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|BASCM
|9,61
|53.124
|% -3,80
|
|IHLAS
|0,59
|30.619.896
|% -3,28
|
|GARAN
|9,45
|1.232.239.576
|% 0,43
|
|YKBNK
|2,53
|560.521.480
|% 0,00
|
|THYAO
|12,46
|439.694.341
|% 0,32
|
|KRDMD
|7,30
|380.972.365
|% 0,55
|
|EREGL
|18,01
|317.585.579
|% 0,45
|
|YKBNK
|2,53
|560.521.480
|% 0,00
|
|GARAN
|9,45
|1.232.239.576
|% 0,43
|
|HALKB
|4,76
|309.402.556
|% 1,93
|
|MRGYO
|1,11
|68.557.292
|% 0,91
|
|ODAS
|1,47
|76.874.083
|% 1,38
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4691
|8,4713
|% 0,11
|
|Euro
|10,0241
|10,0364
|% 0,20
|
|Sterlin
|11,6733
|11,7318
|% 0,50
|
|Frank
|9,1928
|9,2481
|% 0,61
|
|Riyal
|2,2507
|2,2620
|% 0,08
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|6,64
|
|Altın Gr.
|490
|490
|2,90
|
|Cumhuriyet
|3.239
|3.287
|18,00
|
|Tam
|3.225
|3.306
|19,55
|
|Yarım
|1.559
|1.599
|9,46
|
|Çeyrek
|782
|800
|4,72
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,21
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,08
|
|B. Petrol
|72,94
|72,94
|0,34
|