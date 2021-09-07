***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
07.09.2021 12:14
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.09.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-10359 sayılı izin yazısına istinaden kurulacak olan Garanti Portföy Yirmiikinci Serbest (Döviz) Özel Fon İzahnamesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962183
BIST
18:051.434
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -20,89
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.457
En Düşük
1.433
18:058,4606
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 0,1116
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3450
|
8,4821
En Düşük
8,3350
18:0510,0140
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,1219
|Açılış
|: 9,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
10,0416
En Düşük
9,8734
18:05487,32
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 5,66
|Açılış
|: 487,32
|
|Önceki Kapanış
|: 481,66
|
490,31
En Düşük
480,91
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GARFA
|9,03
|3.924.661
|% 3,79
|
|AKSA
|19,03
|55.569.070
|% 3,26
|
|ERBOS
|127,30
|130.181.752
|% 2,74
|
|YYAPI
|1,23
|43.781.214
|% 2,50
|
|DOGUB
|7,25
|6.130.351
|% 2,40
|
|DOBUR
|20,86
|1.023.155
|% -5,78
|
|CMENT
|27,50
|263.317
|% -5,04
|
|KRTEK
|9,27
|14.426.986
|% -5,02
|
|CMBTN
|220,50
|9.455.336
|% -4,75
|
|AVGYO
|3,13
|15.026.695
|% -4,57
|
|GARAN
|9,41
|2.105.563.106
|% -3,29
|
|AKBNK
|5,64
|468.401.688
|% -3,26
|
|KRDMD
|7,26
|462.151.648
|% -2,55
|
|PETKM
|6,05
|393.455.808
|% 0,00
|
|EREGL
|17,93
|327.630.899
|% -0,72
|
|GARAN
|9,41
|2.105.563.106
|% -3,29
|
|YKBNK
|2,53
|547.596.356
|% -2,32
|
|IHLAS
|0,61
|66.654.168
|% 3,39
|
|AKBNK
|5,64
|468.401.688
|% -3,26
|
|TSKB
|1,31
|95.456.713
|% -3,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4585
|8,4606
|% 1,34
|
|Euro
|10,0065
|10,0140
|% 1,23
|
|Sterlin
|11,6251
|11,6834
|% 1,32
|
|Frank
|9,1462
|9,2013
|% 1,14
|
|Riyal
|2,2495
|2,2608
|% 1,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|-2,50
|
|Altın Gr.
|488
|488
|6,01
|
|Cumhuriyet
|3.220
|3.269
|17,00
|
|Tam
|3.204
|3.287
|18,15
|
|Yarım
|1.549
|1.590
|8,78
|
|Çeyrek
|777
|795
|4,40
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,04
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|0,00
|
|B. Petrol
|72,66
|72,66
|0,97
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59RHEAG
Yüzde -5.56 oranında düşüşle 2.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 262, 342 adet işlem
-
17:58BIOEN
Yüzde -4.53 oranında düşüşle 27.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 314, 125 adet işlem
-
17:56ORCAY
Yüzde -8.50 oranında düşüşle 13.24 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 835, 196 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 438 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 16 altında . İşlem hacmi 11, 438.00 milyon TL de
-
17:54INDES
Yüzde -4.36 oranında düşüşle 6.36 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 326, 227 adet işlem