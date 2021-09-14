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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

14.09.2021 17:13



***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.09.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-10656 sayılı izin yazısına istinaden kurulacak olan Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değişken Fon İzahnamesi ve Yatırımcı Bilgi Formu ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963749


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