***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
24.09.2021 12:49
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Saklama ücreti değişikliğine ilişkin duyurudur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965116
BIST
13:211.389
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -12,46
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.397
En Düşük
1.383
13:218,8379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0760
|Açılış
|: 8,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,8621
En Düşük
8,7526
13:2110,3765
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0674
|Açılış
|: 10,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2100
|
10,4184
En Düşük
10,2810
13:21498,17
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 7,27
|Açılış
|: 498,17
|
|Önceki Kapanış
|: 490,90
|
500,06
En Düşük
490,64
BIST En Aktif Hisseler13:19
|YEOTK
|73,20
|160.212.269
|% 9,99
|
|GARFA
|13,61
|7.135.312
|% 9,94
|
|RALYH
|5,13
|6.940.885
|% 9,85
|
|OYLUM
|11,59
|22.089.872
|% 9,55
|
|KERVN
|0,49
|716.758
|% 8,89
|
|BASCM
|9,00
|133.433
|% -10,00
|
|KTSKR
|54,45
|10.237.179
|% -8,64
|
|AGYO
|3,01
|27.064.589
|% -8,23
|
|ISBIR
|57,00
|1.418.072
|% -7,62
|
|AKYHO
|2,32
|36.286.897
|% -6,83
|
|GARAN
|8,98
|934.157.061
|% -2,18
|
|KIMMR
|4,03
|698.938.910
|% -4,73
|
|THYAO
|13,45
|550.625.545
|% 0,90
|
|YKBNK
|2,33
|312.437.716
|% -2,51
|
|AKBNK
|5,16
|302.267.280
|% -2,64
|
|KIMMR
|4,03
|698.938.910
|% -4,73
|
|YKBNK
|2,33
|312.437.716
|% -2,51
|
|EKGYO
|1,79
|212.263.382
|% -1,65
|
|GARAN
|8,98
|934.157.061
|% -2,18
|
|AKBNK
|5,16
|302.267.280
|% -2,64
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8319
|8,8379
|% 0,87
|
|Euro
|10,3707
|10,3765
|% 0,65
|
|Sterlin
|12,0668
|12,1273
|% 0,68
|
|Frank
|9,5316
|9,5890
|% 0,99
|
|Riyal
|2,3483
|2,3601
|% 0,83
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|12,99
|
|Altın Gr.
|498
|498
|7,36
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.340
|36,00
|
|Tam
|3.282
|3.365
|43,20
|
|Yarım
|1.586
|1.628
|20,89
|
|Çeyrek
|796
|814
|10,45
|
|Gümüş.Ons
|22,68
|22,70
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,43
|0,09
|
|B. Petrol
|77,43
|77,43
|0,20
|