***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarGaranti Portföy Tarım ve Gıda Sektörü Değişken Fon'un karşılaştırma ölçütünde yer alan yabancı endekslerden birinin sona ermesinden dolayı oluşan zaruret nedeniyle karşılaştırma ölçütü değişikliği ihtiyacı doğmuş olup, ilgili izahname tadili için SPK'ya başvuru yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965848BIST