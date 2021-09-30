***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
30.09.2021 11:50
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Garanti Portföy Tarım ve Gıda Sektörü Değişken Fon'un karşılaştırma ölçütünde yer alan yabancı endekslerden birinin sona ermesinden dolayı oluşan zaruret nedeniyle karşılaştırma ölçütü değişikliği ihtiyacı doğmuş olup, ilgili izahname tadili için SPK'ya başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965848
BIST
11:531.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,16
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.397
En Düşük
1.390
11:538,8927
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0243
|Açılış
|: 8,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9431
En Düşük
8,8623
11:5310,3361
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0196
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3985
En Düşük
10,2949
11:53495,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,53
|Açılış
|: 495,35
|
|Önceki Kapanış
|: 494,81
|
497,93
En Düşük
492,81
BIST En Aktif Hisseler11:53
|VBTYZ
|20,74
|53.020.471
|% 9,97
|
|ISBIR
|60,85
|398.446
|% 7,89
|
|LINK
|29,38
|9.631.948
|% 7,38
|
|TGSAS
|15,99
|4.332.289
|% 6,74
|
|ATAGY
|4,13
|13.399.800
|% 5,09
|
|RALYH
|5,87
|213.463
|% -9,97
|
|BIOEN
|33,12
|119.844.619
|% -9,95
|
|OYLUM
|9,34
|737.664
|% -9,93
|
|KTSKR
|37,18
|68.653.128
|% -9,41
|
|FRIGO
|21,78
|11.246.618
|% -7,56
|
|GARAN
|9,05
|516.127.592
|% -0,11
|
|THYAO
|14,00
|462.346.906
|% 1,60
|
|SISE
|8,23
|388.642.348
|% 0,73
|
|TUPRS
|114,40
|359.768.002
|% 1,51
|
|KRDMD
|6,37
|288.869.994
|% 0,95
|
|YKBNK
|2,37
|225.318.190
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,78
|105.927.001
|% 0,00
|
|SISE
|8,23
|388.642.348
|% 0,73
|
|ODAS
|1,38
|55.665.441
|% 1,47
|
|THYAO
|14,00
|462.346.906
|% 1,60
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8904
|8,8927
|% -0,27
|
|Euro
|10,3302
|10,3361
|% -0,19
|
|Sterlin
|11,9086
|11,9683
|% -0,18
|
|Frank
|9,4784
|9,5355
|% -0,20
|
|Riyal
|2,3639
|2,3757
|% -0,22
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,48
|
|Cumhuriyet
|3.279
|3.329
|5,00
|
|Tam
|3.262
|3.344
|6,26
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|3,03
|
|Çeyrek
|791
|809
|1,52
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,20
|0,03
|