***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 01.10.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-11384 sayılı izin yazısına istinaden kurulacak olan Garanti Portföy Mart 2023 Serbest (Döviz-ABD Doları) Fon İzahnamesi ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966980BIST