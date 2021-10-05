***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
05.10.2021 15:10
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.10.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-11384 sayılı izin yazısına istinaden kurulacak olan Garanti Portföy Mart 2023 Serbest (Döviz-ABD Doları) Fon İzahnamesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966980
BIST
18:001.373
En Yüksek
|Değişim
|: -1,37%
|| -19,11
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.372
18:008,8969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0283
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
18:0010,2741
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0186
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2499
18:00503,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,46
|Açılış
|: 503,24
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
504,09
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler18:00
|DOBUR
|26,40
|3.953.385
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|4.178.471
|% 10,00
|
|MERIT
|15,84
|603.583
|% 10,00
|
|NUGYO
|12,43
|18.031.528
|% 10,00
|
|KTSKR
|39,94
|291.914.679
|% 9,97
|
|SEYKM
|18,00
|24.566.465
|% -10,00
|
|SODSN
|21,30
|259.326
|% -9,21
|
|PETKM
|6,10
|1.850.068.635
|% -8,41
|
|HURGZ
|2,07
|52.820.364
|% -8,00
|
|RALYH
|4,15
|4.091.679
|% -7,98
|
|PETKM
|6,10
|1.850.068.635
|% -8,41
|
|GARAN
|9,20
|1.389.446.253
|% -0,86
|
|EREGL
|16,13
|1.383.739.131
|% -0,12
|
|TUPRS
|118,70
|1.002.630.378
|% -1,82
|
|THYAO
|13,70
|905.340.920
|% -2,42
|
|PETKM
|6,10
|1.850.068.635
|% -8,41
|
|YKBNK
|2,37
|537.177.219
|% 0,00
|
|GARAN
|9,20
|1.389.446.253
|% -0,86
|
|TSKB
|1,18
|171.362.314
|% -2,48
|
|KRDMD
|6,11
|790.079.644
|% -3,78
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8895
|8,8969
|% 0,32
|
|Euro
|10,2620
|10,2741
|% -0,18
|
|Sterlin
|12,0303
|12,0907
|% -0,11
|
|Frank
|9,5451
|9,6026
|% 0,34
|
|Riyal
|2,3645
|2,3763
|% 0,34
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.761
|0,65
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,50
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.381
|26,00
|
|Tam
|3.314
|3.397
|24,71
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|11,95
|
|Çeyrek
|803
|822
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,49
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,04
|
|B. Petrol
|80,81
|80,81
|-1,75
|
Seans Raporu
18:00
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17:59ASUZU
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17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 38 kaybederek (% -1.18 ) 1, 205
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17:55
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