***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
19.10.2021 14:10
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
zahname değişikliği hakkında duyuru - karşılaştırma ölçütü değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971393
BIST
15:561.432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 13,89
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.435
En Düşük
1.424
15:569,3208
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0100
|Açılış
|: 9,3180
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3743
En Düşük
9,2669
15:5610,8870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0363
|Açılış
|: 10,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7800
|
10,9317
En Düşük
10,7921
15:56533,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 4,17
|Açılış
|: 533,97
|
|Önceki Kapanış
|: 529,81
|
535,01
En Düşük
528,71
BIST En Aktif Hisseler15:56
|FADE
|8,69
|67.855.955
|% 10,00
|
|PRKAB
|18,92
|51.196.235
|% 10,00
|
|DOBUR
|32,64
|5.025.329
|% 9,97
|
|KSTUR
|289,90
|828.473
|% 9,35
|
|MERIT
|34,96
|87.944.846
|% 9,11
|
|DOKTA
|24,32
|1.708.704
|% -9,25
|
|CEOEM
|8,95
|117.117.493
|% -7,92
|
|UZERB
|29,96
|283.642
|% -6,08
|
|FLAP
|2,42
|61.222.523
|% -5,84
|
|OZBAL
|16,70
|42.458.200
|% -4,35
|
|GARAN
|9,04
|1.350.918.471
|% 2,73
|
|THYAO
|14,38
|759.325.334
|% -1,30
|
|FROTO
|171,50
|737.993.987
|% 3,06
|
|KRDMD
|7,24
|569.327.907
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,42
|461.497.949
|% 2,98
|
|EKGYO
|1,92
|423.630.574
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,42
|461.497.949
|% 2,98
|
|GARAN
|9,04
|1.350.918.471
|% 2,73
|
|KRDMD
|7,24
|569.327.907
|% 0,56
|
|AKBNK
|5,22
|396.784.930
|% 2,76
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,3190
|9,3208
|% -0,11
|
|Euro
|10,8251
|10,8870
|% 0,33
|
|Sterlin
|12,8309
|12,8953
|% 0,40
|
|Frank
|10,0894
|10,1502
|% 0,24
|
|Riyal
|2,4769
|2,4893
|% -0,18
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|19,45
|
|Altın Gr.
|533
|534
|3,75
|
|Cumhuriyet
|3.532
|3.585
|31,00
|
|Tam
|3.515
|3.603
|31,07
|
|Yarım
|1.699
|1.743
|15,03
|
|Çeyrek
|852
|872
|7,51
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,12
|0,91
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|0,24
|
|B. Petrol
|84,52
|84,52
|0,19
|
Seans Raporu
15:56
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16:07BIOEN
Yüzde 4.86 oranında artışla 29.78 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 910, 202 adet işlem
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16:06PAPIL
Yüzde 4.48 oranında artışla 12.83 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 392, 295 adet işlem
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16:05VAKFN
Yüzde 6.26 oranında artışla 6.79 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 625, 986 adet işlem
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16:04
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, SISE, GUBRF
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16:04
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler YKBNK, FROTO, AKBNK