***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
28.10.2021 14:01
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Duyuru metni - izahnamede varlık ve işlem türü tablosunda yapılan değişiklik hk
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973213
BIST
12:351.522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,79
|Açılış
|: 1.519
|
|Önceki Kapanış
|: 1.519
|
1.525
En Düşük
1.517
12:359,5847
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,1046
|Açılış
|: 9,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4880
|
9,6315
En Düşük
9,4668
12:3511,1056
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0785
|Açılış
|: 11,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0100
|
11,1795
En Düşük
11,0056
12:35556,97
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 9,01
|Açılış
|: 556,97
|
|Önceki Kapanış
|: 547,96
|
557,41
En Düşük
547,01
BIST En Aktif Hisseler12:35
|SARKY
|18,48
|88.571.489
|% 10,00
|
|ATATP
|43,56
|33.240.682
|% 10,00
|
|SELVA
|10,91
|30.332.247
|% 9,98
|
|PENTA
|226,40
|34.568.754
|% 9,96
|
|KARYE
|22,10
|55.733.232
|% 9,95
|
|FRIGO
|21,00
|10.361.617
|% -8,30
|
|GOODY
|8,00
|53.493.229
|% -6,32
|
|KTSKR
|31,42
|83.101.218
|% -5,59
|
|TIRE
|8,72
|23.481.632
|% -5,22
|
|TURSG
|4,89
|76.087.590
|% -4,31
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 3,03
|
|TSPOR
|5,42
|410.903.930
|% 3,44
|
|SISE
|8,66
|403.148.558
|% -1,37
|
|THYAO
|14,97
|385.341.005
|% 0,81
|
|AKBNK
|5,86
|374.149.700
|% 1,38
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 3,03
|
|YKBNK
|2,73
|351.299.980
|% 2,63
|
|TSPOR
|5,42
|410.903.930
|% 3,44
|
|ZOREN
|1,64
|120.121.573
|% -1,20
|
|AKBNK
|5,86
|374.149.700
|% 1,38
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5799
|9,5847
|% 1,10
|
|Euro
|11,0976
|11,1056
|% 0,71
|
|Sterlin
|13,1619
|13,2279
|% 1,32
|
|Frank
|10,4110
|10,4737
|% 1,19
|
|Riyal
|2,5542
|2,5670
|% 1,32
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|5,17
|
|Altın Gr.
|557
|557
|9,24
|
|Cumhuriyet
|3.658
|3.714
|55,00
|
|Tam
|3.641
|3.733
|51,96
|
|Yarım
|1.760
|1.806
|25,14
|
|Çeyrek
|883
|903
|12,56
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,11
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,44
|7,46
|0,11
|
|B. Petrol
|82,66
|82,66
|-1,21
|