***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
26.11.2021 12:21
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon yönetim ücreti değişikliği ile ilgili duyurudur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979764
BIST
14:471.781
En Yüksek
|Değişim
|: -2,08%
|| -37,87
|Açılış
|: 1.811
|
|Önceki Kapanış
|: 1.819
|
1.811
En Düşük
1.781
14:4712,1289
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,1291
|Açılış
|: 12,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9500
|
12,2735
En Düşük
11,9402
14:4713,6882
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 0,2208
|Açılış
|: 13,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4000
|
13,7817
En Düşük
13,3965
14:47704,79
En Yüksek
|Değişim
|: 2,10%
|| 14,49
|Açılış
|: 704,79
|
|Önceki Kapanış
|: 690,30
|
709,62
En Düşük
687,28
BIST En Aktif Hisseler14:47
|BALAT
|9,68
|1.631.119
|% 10,00
|
|YEOTK
|61,10
|134.393.383
|% 9,99
|
|PENTA
|301,80
|22.206.935
|% 9,99
|
|RALYH
|17,83
|27.157.403
|% 9,99
|
|DOBUR
|290,90
|29.685.763
|% 9,98
|
|IDEAS
|33,54
|46.914.813
|% -9,98
|
|TETMT
|223,70
|5.863.154
|% -9,83
|
|PGSUS
|88,30
|476.461.436
|% -9,81
|
|THYAO
|16,97
|2.332.197.037
|% -9,64
|
|DURDO
|21,00
|64.332.238
|% -9,33
|
|THYAO
|16,97
|2.332.197.037
|% -9,64
|
|SASA
|40,42
|1.143.636.034
|% 3,27
|
|GARAN
|11,52
|1.022.178.686
|% -1,87
|
|YKBNK
|3,18
|910.841.220
|% -4,50
|
|HALKB
|5,35
|788.271.925
|% 1,90
|
|YKBNK
|3,18
|910.841.220
|% -4,50
|
|HALKB
|5,35
|788.271.925
|% 1,90
|
|EKGYO
|2,15
|321.195.530
|% -2,71
|
|MOBTL
|1,69
|227.703.433
|% 1,20
|
|THYAO
|16,97
|2.332.197.037
|% -9,64
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,1196
|12,1289
|% 1,08
|
|Euro
|13,6756
|13,6882
|% 1,64
|
|Sterlin
|16,0736
|16,1543
|% 0,84
|
|Frank
|13,0112
|13,0896
|% 1,89
|
|Riyal
|3,2133
|3,2294
|% 0,76
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|23,13
|
|Altın Gr.
|704
|704
|13,89
|
|Cumhuriyet
|4.649
|4.719
|99,00
|
|Tam
|4.619
|4.740
|91,95
|
|Yarım
|2.232
|2.293
|44,48
|
|Çeyrek
|1.120
|1.146
|22,23
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,62
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|9,17
|9,18
|0,06
|
|B. Petrol
|77,56
|77,56
|-4,66
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