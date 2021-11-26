***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
26.11.2021 12:25
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon karşılaştırma ölçütü değişikliği ile ilgili duyurudur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979765
BIST
14:461.782
En Yüksek
|Değişim
|: -2,05%
|| -37,34
|Açılış
|: 1.811
|
|Önceki Kapanış
|: 1.819
|
1.811
En Düşük
1.781
14:4612,1290
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,1292
|Açılış
|: 12,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9500
|
12,2735
En Düşük
11,9402
14:4613,6867
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 0,2193
|Açılış
|: 13,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4000
|
13,7817
En Düşük
13,3965
14:46704,79
En Yüksek
|Değişim
|: 2,10%
|| 14,49
|Açılış
|: 704,79
|
|Önceki Kapanış
|: 690,30
|
709,62
En Düşük
687,28
BIST En Aktif Hisseler14:46
|BALAT
|9,68
|1.631.119
|% 10,00
|
|YEOTK
|61,10
|134.393.566
|% 9,99
|
|PENTA
|301,80
|22.206.935
|% 9,99
|
|RALYH
|17,83
|27.157.403
|% 9,99
|
|DOBUR
|290,90
|29.685.763
|% 9,98
|
|IDEAS
|33,54
|47.005.069
|% -9,98
|
|PGSUS
|88,15
|481.688.140
|% -9,96
|
|DURDO
|20,86
|64.996.542
|% -9,93
|
|TETMT
|223,80
|6.006.531
|% -9,79
|
|THYAO
|16,99
|2.372.095.578
|% -9,53
|
|THYAO
|16,99
|2.372.095.578
|% -9,53
|
|SASA
|40,36
|1.149.691.318
|% 3,12
|
|GARAN
|11,52
|1.028.158.065
|% -1,87
|
|YKBNK
|3,18
|911.459.398
|% -4,50
|
|HALKB
|5,33
|800.606.670
|% 1,52
|
|YKBNK
|3,18
|911.459.398
|% -4,50
|
|HALKB
|5,33
|800.606.670
|% 1,52
|
|EKGYO
|2,15
|321.241.774
|% -2,71
|
|MOBTL
|1,66
|242.660.386
|% -0,60
|
|THYAO
|16,99
|2.372.095.578
|% -9,53
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,1098
|12,1290
|% 1,08
|
|Euro
|13,6603
|13,6867
|% 1,63
|
|Sterlin
|16,0718
|16,1524
|% 0,83
|
|Frank
|13,0084
|13,0868
|% 1,87
|
|Riyal
|3,2134
|3,2295
|% 0,76
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.814
|24,67
|
|Altın Gr.
|705
|705
|14,63
|
|Cumhuriyet
|4.648
|4.718
|98,00
|
|Tam
|4.624
|4.746
|97,52
|
|Yarım
|2.235
|2.296
|47,17
|
|Çeyrek
|1.121
|1.148
|23,58
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,63
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,17
|9,18
|0,06
|
|B. Petrol
|77,40
|77,40
|-4,82
|
Seans Raporu
14:46
daha fazla
-
14:59CLEBI
Yüzde -5.82 oranında düşüşle 171.50 lira fiyatla işlem gören hissede 188, 680 adet işlem
-
14:58IDEAS
Yüzde -9.98 oranında düşüşle 33.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 385, 383 adet işlem
-
14:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -48, 96 kaybederek (% -2.48 ) 1, 923
-
14:57XU100
Endeks 1, 782 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 06 altında . İşlem hacmi 19, 637.00 milyon TL de
-
14:57GOZDE
Yüzde -5.19 oranında düşüşle 8.96 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 285, 614 adet işlem