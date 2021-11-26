***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
26.11.2021 12:25
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon karşılaştırma ölçütü değişikliği ile ilgili duyurudur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979767
BIST
12:131.795
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -24,61
|Açılış
|: 1.811
|
|Önceki Kapanış
|: 1.819
|
1.811
En Düşük
1.788
12:1312,0744
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0746
|Açılış
|: 12,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9500
|
12,2735
En Düşük
11,9402
12:1313,6114
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,1440
|Açılış
|: 13,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4000
|
13,7817
En Düşük
13,3965
12:13699,31
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 9,01
|Açılış
|: 699,31
|
|Önceki Kapanış
|: 690,30
|
709,62
En Düşük
687,28
BIST En Aktif Hisseler12:11
|YEOTK
|61,10
|112.384.217
|% 9,99
|
|RALYH
|17,83
|25.973.099
|% 9,99
|
|MIATK
|25,42
|118.924.979
|% 9,95
|
|TRILC
|13,06
|68.807.811
|% 9,93
|
|PENTA
|301,60
|14.901.755
|% 9,91
|
|KZBGY
|28,48
|58.416.602
|% -6,32
|
|TETMT
|234,70
|3.411.193
|% -5,40
|
|KARYE
|13,46
|17.926.351
|% -3,17
|
|BIOEN
|6,21
|17.358.812
|% -2,97
|
|BASGZ
|11,48
|53.358.350
|% -2,46
|
|MIATK
|25,42
|118.924.979
|% 9,95
|
|YEOTK
|61,10
|112.384.217
|% 9,99
|
|MOBTL
|1,70
|97.456.941
|% 1,80
|
|GENIL
|14,57
|91.832.208
|% 3,48
|
|ANGEN
|22,56
|78.119.942
|% 6,82
|
|MOBTL
|1,70
|97.456.941
|% 1,80
|
|GENIL
|14,57
|91.832.208
|% 3,48
|
|MIATK
|25,42
|118.924.979
|% 9,95
|
|BASGZ
|11,48
|53.358.350
|% -2,46
|
|ORCAY
|15,75
|70.459.289
|% 4,65
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,0541
|12,0808
|% 0,68
|
|Euro
|13,5826
|13,6176
|% 1,12
|
|Sterlin
|16,0246
|16,1050
|% 0,53
|
|Frank
|12,9614
|13,0395
|% 1,50
|
|Riyal
|3,2070
|3,2231
|% 0,56
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|17,91
|
|Altın Gr.
|700
|700
|9,87
|
|Cumhuriyet
|4.604
|4.673
|53,00
|
|Tam
|4.581
|4.702
|53,53
|
|Yarım
|2.214
|2.274
|25,90
|
|Çeyrek
|1.111
|1.137
|12,94
|
|Gümüş.Ons
|23,51
|23,54
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|9,10
|9,11
|-0,01
|
|B. Petrol
|78,51
|78,51
|-3,71
|
Seans Raporu
12:11
daha fazla
-
12:24IDEAS
Yüzde -8.27 oranında düşüşle 34.18 lira fiyatla işlem gören hissede 966, 419 adet işlem
-
12:23KZBGY
Yüzde -5.33 oranında düşüşle 28.78 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 092, 218 adet işlem
-
12:22XU100
Endeks 1, 795 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 33 altında . İşlem hacmi 11, 366.00 milyon TL de
-
12:22TAVHL
Yüzde -6.37 oranında düşüşle 27.62 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 314, 149 adet işlem
-
12:21PGSUS
Yüzde -6.69 oranında düşüşle 91.35 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 510, 124 adet işlem