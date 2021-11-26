***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
26.11.2021 12:25
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon karşılaştırma ölçütü değişikliği ile ilgili duyurudur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979769
BIST
13:411.785
En Yüksek
|Değişim
|: -1,87%
|| -34,05
|Açılış
|: 1.811
|
|Önceki Kapanış
|: 1.819
|
1.811
En Düşük
1.781
13:4112,1836
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 0,1838
|Açılış
|: 12,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9500
|
12,2735
En Düşük
11,9402
13:4113,7540
En Yüksek
|Değişim
|: 2,13%
|| 0,2866
|Açılış
|: 13,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4000
|
13,7817
En Düşük
13,3965
13:41705,03
En Yüksek
|Değişim
|: 2,13%
|| 14,73
|Açılış
|: 705,03
|
|Önceki Kapanış
|: 690,30
|
709,62
En Düşük
687,28
BIST En Aktif Hisseler13:41
|BALAT
|9,68
|1.569.738
|% 10,00
|
|RALYH
|17,83
|26.257.398
|% 9,99
|
|YEOTK
|61,10
|114.630.436
|% 9,99
|
|PENTA
|301,80
|21.933.504
|% 9,99
|
|UZERB
|37,26
|1.414.613
|% 9,98
|
|IDEAS
|33,58
|45.196.747
|% -9,88
|
|PGSUS
|88,70
|397.285.222
|% -9,40
|
|IHAAS
|5,75
|37.188.861
|% -9,16
|
|THYAO
|17,23
|1.866.488.946
|% -8,25
|
|TAVHL
|27,22
|262.604.648
|% -7,73
|
|THYAO
|17,23
|1.866.488.946
|% -8,25
|
|GARAN
|11,55
|854.382.786
|% -1,62
|
|SASA
|39,54
|728.061.245
|% 1,02
|
|KRDMD
|8,65
|690.580.024
|% -2,59
|
|SISE
|11,86
|658.882.382
|% -0,50
|
|YKBNK
|3,26
|654.962.623
|% -2,10
|
|EKGYO
|2,15
|278.193.598
|% -2,71
|
|HALKB
|5,41
|582.956.792
|% 3,05
|
|THYAO
|17,23
|1.866.488.946
|% -8,25
|
|MOBTL
|1,69
|135.664.585
|% 1,20
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,1443
|12,1836
|% 1,53
|
|Euro
|13,7045
|13,7540
|% 2,13
|
|Sterlin
|16,0951
|16,1758
|% 0,98
|
|Frank
|13,0343
|13,1128
|% 2,07
|
|Riyal
|3,2211
|3,2372
|% 1,00
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|19,88
|
|Altın Gr.
|706
|706
|15,67
|
|Cumhuriyet
|4.607
|4.677
|57,00
|
|Tam
|4.585
|4.705
|57,44
|
|Yarım
|2.216
|2.276
|27,79
|
|Çeyrek
|1.111
|1.138
|13,89
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,62
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|9,19
|9,20
|0,09
|
|B. Petrol
|77,53
|77,53
|-4,69
|