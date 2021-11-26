***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
26.11.2021 12:25
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon karşılaştırma ölçütü değişikliği ile ilgili duyurudur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979770
BIST
13:411.785
En Yüksek
|Değişim
|: -1,87%
|| -34,05
|Açılış
|: 1.811
|
|Önceki Kapanış
|: 1.819
|
1.811
En Düşük
1.781
13:4112,1836
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 0,1838
|Açılış
|: 12,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9500
|
12,2735
En Düşük
11,9402
13:4113,7540
En Yüksek
|Değişim
|: 2,13%
|| 0,2866
|Açılış
|: 13,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4000
|
13,7817
En Düşük
13,3965
13:41705,03
En Yüksek
|Değişim
|: 2,13%
|| 14,73
|Açılış
|: 705,03
|
|Önceki Kapanış
|: 690,30
|
709,62
En Düşük
687,28
BIST En Aktif Hisseler13:41
|BALAT
|9,68
|1.569.738
|% 10,00
|
|YEOTK
|61,10
|114.630.436
|% 9,99
|
|RALYH
|17,83
|26.251.514
|% 9,99
|
|PENTA
|301,80
|21.933.504
|% 9,99
|
|UZERB
|37,26
|1.414.613
|% 9,98
|
|IDEAS
|33,54
|43.911.254
|% -9,98
|
|PGSUS
|88,40
|394.378.875
|% -9,70
|
|IHAAS
|5,77
|36.799.526
|% -8,85
|
|THYAO
|17,23
|1.858.509.266
|% -8,25
|
|TAVHL
|27,22
|261.977.830
|% -7,73
|
|THYAO
|17,23
|1.858.509.266
|% -8,25
|
|GARAN
|11,55
|851.450.969
|% -1,62
|
|SASA
|39,60
|726.739.758
|% 1,18
|
|KRDMD
|8,65
|690.320.845
|% -2,59
|
|SISE
|11,85
|657.296.334
|% -0,59
|
|YKBNK
|3,27
|654.947.619
|% -1,80
|
|EKGYO
|2,15
|278.151.146
|% -2,71
|
|HALKB
|5,37
|563.641.960
|% 2,29
|
|THYAO
|17,23
|1.858.509.266
|% -8,25
|
|MOBTL
|1,70
|135.501.163
|% 1,80
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,1443
|12,1836
|% 1,53
|
|Euro
|13,7045
|13,7540
|% 2,13
|
|Sterlin
|16,1027
|16,1834
|% 1,02
|
|Frank
|13,0389
|13,1175
|% 2,11
|
|Riyal
|3,2221
|3,2383
|% 1,04
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|19,83
|
|Altın Gr.
|706
|706
|16,09
|
|Cumhuriyet
|4.607
|4.677
|57,00
|
|Tam
|4.585
|4.705
|57,44
|
|Yarım
|2.216
|2.276
|27,79
|
|Çeyrek
|1.111
|1.138
|13,89
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,60
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|9,19
|9,21
|0,09
|
|B. Petrol
|77,52
|77,52
|-4,70
|