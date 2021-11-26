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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

26.11.2021 12:25
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Genel Açıklama

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979770


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BALAT 9,68 1.569.738 % 10,00  
YEOTK 61,10 114.630.436 % 9,99  
RALYH 17,83 26.251.514 % 9,99  
PENTA 301,80 21.933.504 % 9,99  
UZERB 37,26 1.414.613 % 9,98  
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13:41 Alış Satış %  
Dolar 12,1443 12,1836 % 1,53  
Euro 13,7045 13,7540 % 2,13  
Sterlin 16,1027 16,1834 % 1,02  
Frank 13,0389 13,1175 % 2,11  
Riyal 3,2221 3,2383 % 1,04  
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13:41 Alış Satış %  
Altın Ons 1.808 1.809 19,83  
Altın Gr. 706 706 16,09  
Cumhuriyet 4.607 4.677 57,00  
Tam 4.585 4.705 57,44  
Yarım 2.216 2.276 27,79  
Çeyrek 1.111 1.138 13,89  
Gümüş.Ons 23,58 23,60 0,00  
Gümüş Gr. 9,19 9,21 0,09  
B. Petrol 77,52 77,52 -4,70  
Seans Raporu 13:41
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