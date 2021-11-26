***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
26.11.2021 12:25
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon karşılaştırma ölçütü değişikliği ile ilgili duyurudur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979771
BIST
12:351.795
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -24,40
|Açılış
|: 1.811
|
|Önceki Kapanış
|: 1.819
|
1.811
En Düşük
1.788
12:3512,1001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,1003
|Açılış
|: 12,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9500
|
12,2735
En Düşük
11,9402
12:3513,6309
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,1635
|Açılış
|: 13,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4000
|
13,7817
En Düşük
13,3965
12:35699,80
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 9,50
|Açılış
|: 699,80
|
|Önceki Kapanış
|: 690,30
|
709,62
En Düşük
687,28
BIST En Aktif Hisseler12:34
|BALAT
|9,68
|550.250
|% 10,00
|
|YEOTK
|61,10
|112.597.823
|% 9,99
|
|RALYH
|17,83
|26.036.966
|% 9,99
|
|UZERB
|37,26
|489.596
|% 9,98
|
|DOBUR
|290,90
|16.498.103
|% 9,98
|
|IDEAS
|34,44
|35.469.704
|% -7,57
|
|TETMT
|230,00
|3.974.478
|% -7,30
|
|THYAO
|17,43
|1.429.584.810
|% -7,19
|
|PGSUS
|90,90
|248.890.441
|% -7,15
|
|DOCO
|957,70
|20.526.787
|% -6,36
|
|THYAO
|17,43
|1.429.584.810
|% -7,19
|
|GARAN
|11,58
|686.694.288
|% -1,36
|
|SASA
|39,62
|590.574.049
|% 1,23
|
|YKBNK
|3,29
|586.256.405
|% -1,20
|
|ASELS
|21,16
|555.371.766
|% -0,56
|
|YKBNK
|3,29
|586.256.405
|% -1,20
|
|EKGYO
|2,17
|231.913.885
|% -1,81
|
|THYAO
|17,43
|1.429.584.810
|% -7,19
|
|HALKB
|5,16
|368.698.656
|% -1,71
|
|MOBTL
|1,68
|108.060.825
|% 0,60
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,0772
|12,0987
|% 0,82
|
|Euro
|13,5997
|13,6270
|% 1,19
|
|Sterlin
|16,0207
|16,1010
|% 0,51
|
|Frank
|12,9513
|13,0294
|% 1,42
|
|Riyal
|3,2040
|3,2201
|% 0,47
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|17,21
|
|Altın Gr.
|700
|700
|9,44
|
|Cumhuriyet
|4.614
|4.684
|64,00
|
|Tam
|4.586
|4.707
|59,07
|
|Yarım
|2.217
|2.277
|28,58
|
|Çeyrek
|1.112
|1.138
|14,28
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,49
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|9,09
|9,10
|-0,02
|
|B. Petrol
|77,77
|77,77
|-4,45
|