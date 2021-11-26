***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
26.11.2021 12:25
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon karşılaştırma ölçütü değişikliği ile ilgili duyurudur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979766
BIST
14:021.783
En Yüksek
|Değişim
|: -1,96%
|| -35,74
|Açılış
|: 1.811
|
|Önceki Kapanış
|: 1.819
|
1.811
En Düşük
1.781
14:0212,1288
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,1290
|Açılış
|: 12,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9500
|
12,2735
En Düşük
11,9402
14:0213,6938
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 0,2264
|Açılış
|: 13,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4000
|
13,7817
En Düşük
13,3965
14:02705,69
En Yüksek
|Değişim
|: 2,23%
|| 15,39
|Açılış
|: 705,69
|
|Önceki Kapanış
|: 690,30
|
709,62
En Düşük
687,28
BIST En Aktif Hisseler14:02
|BALAT
|9,68
|1.631.119
|% 10,00
|
|YEOTK
|61,10
|133.909.410
|% 9,99
|
|RALYH
|17,83
|26.403.622
|% 9,99
|
|PENTA
|301,80
|21.991.148
|% 9,99
|
|DOBUR
|290,90
|29.685.763
|% 9,98
|
|IDEAS
|33,54
|46.105.359
|% -9,98
|
|PGSUS
|88,50
|422.305.564
|% -9,60
|
|THYAO
|17,08
|1.988.609.602
|% -9,05
|
|DURDO
|21,32
|60.474.853
|% -7,94
|
|TAVHL
|27,18
|278.117.405
|% -7,86
|
|THYAO
|17,08
|1.988.609.602
|% -9,05
|
|GARAN
|11,53
|903.685.368
|% -1,79
|
|SASA
|40,44
|864.783.324
|% 3,32
|
|YKBNK
|3,24
|729.408.179
|% -2,70
|
|HALKB
|5,35
|724.254.282
|% 1,90
|
|YKBNK
|3,24
|729.408.179
|% -2,70
|
|HALKB
|5,35
|724.254.282
|% 1,90
|
|EKGYO
|2,15
|281.976.704
|% -2,71
|
|THYAO
|17,08
|1.988.609.602
|% -9,05
|
|PETKM
|7,69
|667.173.503
|% 0,26
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,1035
|12,1288
|% 1,08
|
|Euro
|13,6636
|13,6938
|% 1,68
|
|Sterlin
|16,1060
|16,1868
|% 1,05
|
|Frank
|13,0530
|13,1317
|% 2,22
|
|Riyal
|3,2231
|3,2393
|% 1,07
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|20,79
|
|Altın Gr.
|706
|706
|15,73
|
|Cumhuriyet
|4.639
|4.709
|89,00
|
|Tam
|4.618
|4.740
|91,78
|
|Yarım
|2.232
|2.293
|44,40
|
|Çeyrek
|1.120
|1.146
|22,19
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,63
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,21
|9,22
|0,11
|
|B. Petrol
|77,59
|77,59
|-4,63
|
Seans Raporu
14:02
daha fazla
-
14:17
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, HALKB, GUBRF
-
14:17XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -34, 93 kaybederek (% -2.16 ) 1, 582
-
14:17
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PENTA, KONKA, BALAT, RALYH, OZBAL, TRILC, YONGA, RAYSG, MIATK, DOBUR
-
14:17
ARMDA, OZBAL, DOBUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:17
KENT, GLYHO, BAGFS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında