***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
26.11.2021 12:25
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon karşılaştırma ölçütü değişikliği ile ilgili duyurudur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979768
BIST
12:331.795
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -24,31
|Açılış
|: 1.811
|
|Önceki Kapanış
|: 1.819
|
1.811
En Düşük
1.788
12:3312,0906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0908
|Açılış
|: 12,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9500
|
12,2735
En Düşük
11,9402
12:3313,6207
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1533
|Açılış
|: 13,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4000
|
13,7817
En Düşük
13,3965
12:33699,76
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 9,46
|Açılış
|: 699,74
|
|Önceki Kapanış
|: 690,30
|
709,62
En Düşük
687,28
BIST En Aktif Hisseler12:33
|BALAT
|9,68
|550.250
|% 10,00
|
|RALYH
|17,83
|26.025.037
|% 9,99
|
|YEOTK
|61,10
|112.595.379
|% 9,99
|
|UZERB
|37,26
|489.596
|% 9,98
|
|DOBUR
|290,90
|16.498.103
|% 9,98
|
|IDEAS
|34,38
|35.343.933
|% -7,73
|
|TETMT
|230,00
|3.916.746
|% -7,30
|
|THYAO
|17,43
|1.415.915.823
|% -7,19
|
|PGSUS
|90,95
|247.346.791
|% -7,10
|
|TAVHL
|27,62
|217.219.612
|% -6,37
|
|THYAO
|17,43
|1.415.915.823
|% -7,19
|
|GARAN
|11,59
|683.365.106
|% -1,28
|
|YKBNK
|3,29
|586.117.247
|% -1,20
|
|SASA
|39,42
|580.300.787
|% 0,72
|
|ASELS
|21,14
|552.620.509
|% -0,66
|
|YKBNK
|3,29
|586.117.247
|% -1,20
|
|EKGYO
|2,17
|231.766.901
|% -1,81
|
|THYAO
|17,43
|1.415.915.823
|% -7,19
|
|HALKB
|5,17
|368.587.274
|% -1,52
|
|MOBTL
|1,69
|108.027.048
|% 1,20
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,0696
|12,0906
|% 0,76
|
|Euro
|13,5928
|13,6207
|% 1,14
|
|Sterlin
|16,0229
|16,1032
|% 0,52
|
|Frank
|12,9545
|13,0325
|% 1,45
|
|Riyal
|3,2045
|3,2206
|% 0,49
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|16,85
|
|Altın Gr.
|699
|700
|9,20
|
|Cumhuriyet
|4.605
|4.675
|55,00
|
|Tam
|4.581
|4.702
|53,53
|
|Yarım
|2.214
|2.274
|25,90
|
|Çeyrek
|1.111
|1.137
|12,94
|
|Gümüş.Ons
|23,45
|23,48
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|9,11
|9,12
|0,01
|
|B. Petrol
|78,67
|78,67
|-3,55
|