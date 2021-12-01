***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.12.2021 14:42
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.11.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-13586 sayılı izin yazısına istinaden kurulacak olan Garanti Portföy Mısırlı Serbest (Döviz) Özel Fon İzahnamesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980451
BIST
17:191.855
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 45,33
|Açılış
|: 1.823
|
|Önceki Kapanış
|: 1.810
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1.858
En Düşük
1.823
17:1913,2934
En Yüksek
|Değişim
|: -2,76%
|| -0,3777
|Açılış
|: 13,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0500
|
13,8847
En Düşük
12,4197
17:1915,0960
En Yüksek
|Değişim
|: -2,77%
|| -0,4305
|Açılış
|: 15,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8300
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15,7106
En Düşük
14,0733
17:19769,67
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -9,07
|Açılış
|: 769,67
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|Önceki Kapanış
|: 778,74
|
793,50
En Düşük
711,74
BIST En Aktif Hisseler17:19
|BURCE
|26,40
|16.776.809
|% 10,00
|
|ISBTR
|46.585,00
|838.530
|% 10,00
|
|ISATR
|283.356,70
|283.357
|% 10,00
|
|SONME
|34,12
|1.606.881
|% 9,99
|
|SNPAM
|10,24
|407.148
|% 9,99
|
|KUTPO
|116,50
|245.969.856
|% -9,97
|
|RALYH
|19,23
|10.871.334
|% -9,97
|
|DOBUR
|212,30
|15.502.358
|% -9,97
|
|EKIZ
|7,89
|1.351.472
|% -9,93
|
|EMNIS
|20,12
|557.919
|% -7,88
|
|GARAN
|11,64
|3.337.668.617
|% 1,93
|
|THYAO
|18,70
|2.923.126.806
|% 8,59
|
|SISE
|12,95
|2.248.002.998
|% 3,19
|
|SASA
|45,12
|2.175.470.962
|% 3,96
|
|ASELS
|21,94
|1.988.355.644
|% 0,92
|
|YKBNK
|3,29
|989.428.996
|% 3,79
|
|GARAN
|11,64
|3.337.668.617
|% 1,93
|
|EKGYO
|2,29
|602.422.160
|% 2,23
|
|TSKB
|1,51
|341.957.406
|% 2,03
|
|KRDMD
|8,85
|1.550.190.530
|% 3,51
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2555
|13,2934
|% -2,76
|
|Euro
|15,0495
|15,0960
|% -2,77
|
|Sterlin
|17,8323
|17,9217
|% -1,61
|
|Frank
|14,5324
|14,6199
|% -2,00
|
|Riyal
|3,5621
|3,5800
|% -1,93
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|16,28
|
|Altın Gr.
|768
|768
|-10,77
|
|Cumhuriyet
|5.067
|5.144
|83,00
|
|Tam
|5.046
|5.178
|89,25
|
|Yarım
|2.439
|2.505
|43,17
|
|Çeyrek
|1.223
|1.252
|21,59
|
|Gümüş.Ons
|22,72
|22,75
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|9,79
|9,80
|-0,22
|
|B. Petrol
|71,09
|71,09
|1,86
|