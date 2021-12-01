Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

01.12.2021 14:42
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.11.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-13586 sayılı izin yazısına istinaden kurulacak olan Garanti Portföy Mısırlı Serbest (Döviz) Özel Fon İzahnamesi ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980451


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:191.855
Değişim :  2,50% |  45,33
Açılış :  1.823  
Önceki Kapanış :  1.810  
En Yüksek
1.858 En Düşük
1.823
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:19
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BURCE 26,40 16.776.809 % 10,00  
ISBTR 46.585,00 838.530 % 10,00  
ISATR 283.356,70 283.357 % 10,00  
SONME 34,12 1.606.881 % 9,99  
SNPAM 10,24 407.148 % 9,99  
daha fazla
17:19 Alış Satış %  
Dolar 13,2555 13,2934 % -2,76  
Euro 15,0495 15,0960 % -2,77  
Sterlin 17,8323 17,9217 % -1,61  
Frank 14,5324 14,6199 % -2,00  
Riyal 3,5621 3,5800 % -1,93  
daha fazla
17:19 Alış Satış %  
Altın Ons 1.787 1.788 16,28  
Altın Gr. 768 768 -10,77  
Cumhuriyet 5.067 5.144 83,00  
Tam 5.046 5.178 89,25  
Yarım 2.439 2.505 43,17  
Çeyrek 1.223 1.252 21,59  
Gümüş.Ons 22,72 22,75 -0,05  
Gümüş Gr. 9,79 9,80 -0,22  
B. Petrol 71,09 71,09 1,86  
Seans Raporu 17:19
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru