***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.12.2021 15:16
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.11.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-13586 sayılı izin yazısına istinaden kurulacak olan Garanti Portföy Doremusic Serbest Özel Fon İzahnamesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980465
BIST
17:171.854
En Yüksek
|Değişim
|: 2,45%
|| 44,41
|Açılış
|: 1.823
|
|Önceki Kapanış
|: 1.810
|
1.858
En Düşük
1.823
17:1713,3895
En Yüksek
|Değişim
|: -2,06%
|| -0,2816
|Açılış
|: 13,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0500
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13,8847
En Düşük
12,4197
17:1715,2086
En Yüksek
|Değişim
|: -2,05%
|| -0,3179
|Açılış
|: 15,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8300
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15,7106
En Düşük
14,0733
17:17770,99
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -7,75
|Açılış
|: 770,99
|
|Önceki Kapanış
|: 778,74
|
793,50
En Düşük
711,74
BIST En Aktif Hisseler17:17
|BURCE
|26,40
|16.773.747
|% 10,00
|
|ISBTR
|46.585,00
|838.530
|% 10,00
|
|ISATR
|283.356,70
|283.357
|% 10,00
|
|SONME
|34,12
|1.606.881
|% 9,99
|
|SNPAM
|10,24
|407.148
|% 9,99
|
|KUTPO
|116,50
|245.848.812
|% -9,97
|
|DOBUR
|212,30
|15.502.358
|% -9,97
|
|RALYH
|19,23
|10.871.334
|% -9,97
|
|EKIZ
|7,89
|1.351.472
|% -9,93
|
|EMNIS
|20,12
|557.919
|% -7,88
|
|GARAN
|11,65
|3.327.180.815
|% 2,01
|
|THYAO
|18,68
|2.918.097.555
|% 8,48
|
|SISE
|12,92
|2.243.619.672
|% 2,95
|
|SASA
|45,36
|2.152.110.648
|% 4,52
|
|ASELS
|22,00
|1.979.711.954
|% 1,20
|
|YKBNK
|3,30
|980.049.270
|% 4,10
|
|GARAN
|11,65
|3.327.180.815
|% 2,01
|
|EKGYO
|2,29
|602.329.968
|% 2,23
|
|TSKB
|1,51
|341.456.066
|% 2,03
|
|KRDMD
|8,87
|1.535.045.662
|% 3,74
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3594
|13,3895
|% -2,06
|
|Euro
|15,1502
|15,2086
|% -2,05
|
|Sterlin
|17,7851
|17,8743
|% -1,87
|
|Frank
|14,4905
|14,5777
|% -2,29
|
|Riyal
|3,5524
|3,5702
|% -2,20
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|17,66
|
|Altın Gr.
|766
|766
|-12,89
|
|Cumhuriyet
|5.067
|5.144
|83,00
|
|Tam
|5.038
|5.170
|81,48
|
|Yarım
|2.435
|2.501
|39,41
|
|Çeyrek
|1.221
|1.250
|19,71
|
|Gümüş.Ons
|22,75
|22,77
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,76
|9,78
|-0,24
|
|B. Petrol
|70,88
|70,88
|1,65
|