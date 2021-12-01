***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.12.2021 15:16
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.11.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-13580 sayılı izin yazısına istinaden kurulacak olan Garanti Portföy ZM Serbest (Döviz) Özel Fon İzahnamesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980467
BIST
17:171.854
En Yüksek
|Değişim
|: 2,45%
|| 44,41
|Açılış
|: 1.823
|
|Önceki Kapanış
|: 1.810
|
1.858
En Düşük
1.823
17:1713,3895
En Yüksek
|Değişim
|: -2,06%
|| -0,2816
|Açılış
|: 13,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0500
|
13,8847
En Düşük
12,4197
17:1715,2086
En Yüksek
|Değişim
|: -2,05%
|| -0,3179
|Açılış
|: 15,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8300
|
15,7106
En Düşük
14,0733
17:17770,99
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -7,75
|Açılış
|: 770,99
|
|Önceki Kapanış
|: 778,74
|
793,50
En Düşük
711,74
BIST En Aktif Hisseler17:17
|BURCE
|26,40
|16.776.809
|% 10,00
|
|ISBTR
|46.585,00
|838.530
|% 10,00
|
|ISATR
|283.356,70
|283.357
|% 10,00
|
|SONME
|34,12
|1.606.881
|% 9,99
|
|SNPAM
|10,24
|407.148
|% 9,99
|
|KUTPO
|116,50
|245.969.856
|% -9,97
|
|RALYH
|19,23
|10.871.334
|% -9,97
|
|DOBUR
|212,30
|15.502.358
|% -9,97
|
|EKIZ
|7,89
|1.351.472
|% -9,93
|
|EMNIS
|20,12
|557.919
|% -7,88
|
|GARAN
|11,64
|3.337.668.617
|% 1,93
|
|THYAO
|18,70
|2.923.126.806
|% 8,59
|
|SISE
|12,95
|2.248.002.998
|% 3,19
|
|SASA
|45,12
|2.175.470.962
|% 3,96
|
|ASELS
|21,94
|1.988.355.644
|% 0,92
|
|YKBNK
|3,29
|989.428.996
|% 3,79
|
|GARAN
|11,64
|3.337.668.617
|% 1,93
|
|EKGYO
|2,29
|602.422.160
|% 2,23
|
|TSKB
|1,51
|341.957.406
|% 2,03
|
|KRDMD
|8,85
|1.550.190.530
|% 3,51
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3594
|13,3895
|% -2,06
|
|Euro
|15,1502
|15,2086
|% -2,05
|
|Sterlin
|17,7884
|17,8776
|% -1,85
|
|Frank
|14,4918
|14,5791
|% -2,28
|
|Riyal
|3,5529
|3,5708
|% -2,19
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|16,64
|
|Altın Gr.
|766
|766
|-12,30
|
|Cumhuriyet
|5.067
|5.144
|83,00
|
|Tam
|5.034
|5.166
|77,60
|
|Yarım
|2.433
|2.499
|37,54
|
|Çeyrek
|1.220
|1.249
|18,77
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,77
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|9,77
|9,79
|-0,23
|
|B. Petrol
|70,91
|70,91
|1,68
|