***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.12.2021 16:54
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon yönetim ücretinin yıllık %0,20'den %0,15'e düşürülmesine ilişkin duyurudur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980506
BIST
17:171.854
En Yüksek
|Değişim
|: 2,43%
|| 43,91
|Açılış
|: 1.823
|
|Önceki Kapanış
|: 1.810
|
1.858
En Düşük
1.823
17:1713,3262
En Yüksek
|Değişim
|: -2,52%
|| -0,3449
|Açılış
|: 13,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0500
|
13,8847
En Düşük
12,4197
17:1715,1593
En Yüksek
|Değişim
|: -2,36%
|| -0,3672
|Açılış
|: 15,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8300
|
15,7106
En Düşük
14,0733
17:17770,99
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -7,75
|Açılış
|: 770,99
|
|Önceki Kapanış
|: 778,74
|
793,50
En Düşük
711,74
BIST En Aktif Hisseler17:17
|BURCE
|26,40
|16.776.809
|% 10,00
|
|ISBTR
|46.585,00
|838.530
|% 10,00
|
|ISATR
|283.356,70
|283.357
|% 10,00
|
|SONME
|34,12
|1.606.881
|% 9,99
|
|SNPAM
|10,24
|407.148
|% 9,99
|
|KUTPO
|116,50
|245.969.856
|% -9,97
|
|RALYH
|19,23
|10.871.334
|% -9,97
|
|DOBUR
|212,30
|15.502.358
|% -9,97
|
|EKIZ
|7,89
|1.351.472
|% -9,93
|
|EMNIS
|20,12
|557.919
|% -7,88
|
|GARAN
|11,64
|3.337.668.617
|% 1,93
|
|THYAO
|18,70
|2.923.126.806
|% 8,59
|
|SISE
|12,95
|2.248.002.998
|% 3,19
|
|SASA
|45,12
|2.175.470.962
|% 3,96
|
|ASELS
|21,94
|1.988.355.644
|% 0,92
|
|YKBNK
|3,29
|989.428.996
|% 3,79
|
|GARAN
|11,64
|3.337.668.617
|% 1,93
|
|EKGYO
|2,29
|602.422.160
|% 2,23
|
|TSKB
|1,51
|341.957.406
|% 2,03
|
|KRDMD
|8,85
|1.550.190.530
|% 3,51
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3161
|13,3262
|% -2,52
|
|Euro
|15,1228
|15,1593
|% -2,36
|
|Sterlin
|17,7939
|17,8831
|% -1,82
|
|Frank
|14,5016
|14,5890
|% -2,21
|
|Riyal
|3,5546
|3,5724
|% -2,14
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|16,67
|
|Altın Gr.
|766
|767
|-12,22
|
|Cumhuriyet
|5.067
|5.144
|83,00
|
|Tam
|5.042
|5.174
|85,37
|
|Yarım
|2.437
|2.503
|41,29
|
|Çeyrek
|1.222
|1.251
|20,65
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,77
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|9,77
|9,78
|-0,24
|
|B. Petrol
|70,93
|70,93
|1,70
|
Seans Raporu
17:17
daha fazla
-
17:26CLEBI
Yüzde 5.53 oranında artışla 181.40 lira fiyatla işlem gören hissede 422, 628 adet işlem
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17:25XU100
Endeks 1, 856 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 55 üstünde . İşlem hacmi 33, 557.00 milyon TL de
-
17:25GENTS
Yüzde 6.92 oranında artışla 3.71 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 077, 991 adet işlem
-
17:24FRIGO
Yüzde 5.99 oranında artışla 3.89 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 108, 756 adet işlem
-
17:23GLYHO
Yüzde 5.77 oranında artışla 2.20 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 180, 445 adet işlem