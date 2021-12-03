***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
03.12.2021 14:01
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Duyuru-yatırım stratejisi değişikliğine ilişkin izahnamede yapılan tadil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980853
BIST
15:161.912
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 31,80
|Açılış
|: 1.897
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880
|
1.913
En Düşük
1.894
15:1613,7410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0777
|Açılış
|: 13,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4300
|
13,8913
En Düşük
13,4047
15:1615,5546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0458
|Açılış
|: 15,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2200
|
15,6980
En Düşük
15,1555
15:16783,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 4,43
|Açılış
|: 783,51
|
|Önceki Kapanış
|: 779,10
|
789,82
En Düşük
762,36
BIST En Aktif Hisseler15:16
|PKENT
|4.478,20
|22.869.915
|% 10,00
|
|ISATR
|342.861,20
|342.861
|% 10,00
|
|POLTK
|409,40
|7.757.784
|% 9,99
|
|YONGA
|26,86
|823.474
|% 9,99
|
|ORMA
|34,56
|1.064.772
|% 9,99
|
|DOBUR
|172,00
|224.976
|% -9,99
|
|RALYH
|15,58
|2.786.686
|% -9,99
|
|SODSN
|32,04
|1.622.927
|% -9,95
|
|PRKAB
|57,15
|12.941.675
|% -9,93
|
|ISKPL
|5,63
|181.914.168
|% -9,92
|
|THYAO
|18,75
|2.605.419.222
|% 2,74
|
|GARAN
|11,74
|1.184.832.193
|% 0,77
|
|KRDMD
|9,39
|1.145.446.561
|% 0,43
|
|KOZAL
|135,10
|956.963.859
|% 4,81
|
|SISE
|13,35
|932.890.045
|% 0,23
|
|TSKB
|1,61
|451.011.036
|% 7,33
|
|SKBNK
|1,20
|224.788.165
|% 0,84
|
|YKBNK
|3,46
|594.271.127
|% 1,76
|
|THYAO
|18,75
|2.605.419.222
|% 2,74
|
|ODAS
|1,60
|212.990.832
|% 3,90
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7310
|13,7366
|% 0,54
|
|Euro
|15,5147
|15,5662
|% 0,37
|
|Sterlin
|18,1986
|18,2899
|% 0,21
|
|Frank
|14,9112
|15,0010
|% 0,64
|
|Riyal
|3,6579
|3,6762
|% 0,50
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|5,12
|
|Altın Gr.
|784
|785
|5,49
|
|Cumhuriyet
|5.174
|5.252
|94,00
|
|Tam
|5.156
|5.290
|107,61
|
|Yarım
|2.492
|2.559
|52,05
|
|Çeyrek
|1.250
|1.280
|26,03
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,39
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|9,88
|9,90
|0,03
|
|B. Petrol
|71,65
|71,65
|1,98
|