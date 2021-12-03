***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
03.12.2021 14:01
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Duyuru-yatırım stratejisi değişikliğine ilişkin izahnamede yapılan tadil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980854
BIST
17:221.911
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 30,96
|Açılış
|: 1.897
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880
|
1.914
En Düşük
1.894
17:2213,7526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0893
|Açılış
|: 13,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4300
|
13,8913
En Düşük
13,4047
17:2215,5522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0434
|Açılış
|: 15,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2200
|
15,6980
En Düşük
15,1555
17:22780,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,30
|Açılış
|: 780,42
|
|Önceki Kapanış
|: 779,10
|
790,29
En Düşük
762,36
BIST En Aktif Hisseler17:22
|SELVA
|11,11
|35.729.660
|% 10,00
|
|PKENT
|4.478,20
|22.887.828
|% 10,00
|
|ISATR
|342.861,20
|342.861
|% 10,00
|
|POLTK
|409,40
|7.859.315
|% 9,99
|
|YONGA
|26,86
|823.474
|% 9,99
|
|DOBUR
|172,00
|224.976
|% -9,99
|
|RALYH
|15,58
|2.786.686
|% -9,99
|
|SODSN
|32,04
|1.622.927
|% -9,95
|
|PRKAB
|57,15
|12.941.675
|% -9,93
|
|ISKPL
|5,63
|190.542.233
|% -9,92
|
|THYAO
|18,67
|3.162.502.827
|% 2,30
|
|GARAN
|11,69
|1.502.724.540
|% 0,34
|
|KRDMD
|9,38
|1.288.413.978
|% 0,32
|
|KOZAL
|134,30
|1.171.197.742
|% 4,19
|
|SISE
|13,28
|1.108.105.762
|% -0,30
|
|TSKB
|1,60
|572.196.649
|% 6,67
|
|SKBNK
|1,21
|300.946.075
|% 1,68
|
|YKBNK
|3,42
|798.984.942
|% 0,59
|
|ODAS
|1,62
|302.993.947
|% 5,19
|
|THYAO
|18,67
|3.162.502.827
|% 2,30
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7216
|13,7526
|% 0,65
|
|Euro
|15,5057
|15,5522
|% 0,28
|
|Sterlin
|18,1298
|18,2208
|% -0,16
|
|Frank
|14,8432
|14,9326
|% 0,18
|
|Riyal
|3,6426
|3,6609
|% 0,08
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.771
|2,86
|
|Altın Gr.
|783
|784
|4,48
|
|Cumhuriyet
|5.176
|5.255
|97,00
|
|Tam
|5.148
|5.283
|100,14
|
|Yarım
|2.488
|2.555
|48,44
|
|Çeyrek
|1.248
|1.278
|24,22
|
|Gümüş.Ons
|22,35
|22,37
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,88
|0,02
|
|B. Petrol
|71,69
|71,69
|2,02
|