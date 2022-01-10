***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarYatırım Fonlarına İlişkin Rehber'de Para Piyasası Fonları ile ilgili yapılan değişiklik nedeniyle izahnamenin varlık tablosu (2.4) maddesi ve karşılaştırma ölçütü (2.5) maddeleri güncellenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991642BIST