***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarİzahname değişikliğ.i hakkında duyuru- izahnamenin 1.3, 2.3, 2.4, 3.1 ve 5.5 maddeleri değişitirilip 2.9 maddesi eklenmiştir.Uygulama tarihi 22.03.2022'dirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008362BIST